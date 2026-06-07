Seguirá detenido en la UP9 el acusado por Trata de Personas

Durante el mediodía del sábado fue indagado el acusado de haber captado y sometido a trata de personas a la joven oriunda de Concepción del Uruguay que fue rescatada el jueves por la tarde en la localidad de General Rodriguez, provincia de Buenos Aires, donde se hallaba aislada de su familia, privada de su libertad y víctima de explotación sexual.

Durante la marcha del Ni Una Menos, su hermana Yanina había hecho un desesperado pedido de ayuda dado que, desde el 28 de abril, no tenían noticias del paradero de su hermana FDA, quien presenta una patología neurológica, requiere medicación crónica y corría riesgo de ser traslada por su captor a Brasil.

Frente a ese pedido, la Fiscalía Federal, a cargo de la fiscal Josefina Minatta, Secretaría a cargo de la Dra. Mariela Montefinale, junto a Prefectura Naval Argentina iniciaron el 4 de junio una urgente investigación, y desplegaron mecanismos de búsqueda, localizando a la joven en la ciudad bonaerense.

De modo inmediato, la jueza federal Analía Ramponi ordenó la prohibición de salida del país tanto de la joven como del imputado, y dispuso la captura nacional e internacional del imputado, que fue detenido en horas de la tarde del jueves por la policía bonaerense, que brindó su colaboración. A su vez, la Prefectura allanó el domicilio y trasladó al detenido a la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú.

Durante el fin de semana, la víctima, que ya se encuentra junto a su familia y a resguardo, fue entrevistada por expertas del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas del Delito de Trata de Personas.

Frente a la gravedad de estos hechos, se recuerda que la Línea 145 recibe denuncias por trata de personas las 24 horas del día.

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