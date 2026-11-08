Nogoyá se endurece contra escapes libres: “Te va a costar más que la moto nueva”

“Estamos cansados de los escapes libres que aturden, no dejan descansar a los niños, a nuestros adultos mayores y afectan la convivencia de todos”, expresó el jefe comunal en redes sociales, donde también adelantó que destruirán este tipo de artefactos decomisados en operativos de tránsito, publicó Ahora.

“Si usás un escape ruidoso, la multa te va a costar más que una moto nueva. Vamos a reforzar los controles y ser firmes con quienes no cumplan las normas”, advirtió Schneider.

“Te invitamos a ponerte en regla. No esperes a que llegue la sanción. La calle es de todos. El respeto también”, dijo el intendente en su mensaje dirigido a los motociclistas de la ciudad. (APFDigital)