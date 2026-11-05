Frigerio inauguró un hospital de día de Salud Mental en Diamante y anunció otros en Tala y Colón

Se trata del segundo efector de estas características inaugurado en el territorio provincial desde el año 1993, en el marco de una política de ampliación de la red sanitaria que continuará con nuevos dispositivos en Tala y Colón.

Se trata de un dispositivo intermedio de atención ambulatoria y comunitaria, destinado a personas mayores de 18 años. La puesta en valor de este espacio fue posible mediante la refuncionalización integral de un edificio que se encontraba en desuso dentro del predio del hospital Colonia. Los trabajos representaron una inversión de más de 30 millones de pesos provenientes del tesoro provincial e incluyeron la renovación de pisos, paredes, sanitarios, instalación de climatización y equipamiento completo, además de la adecuación de tres consultorios para atención individual y grupal.

Durante la ceremonia, que contó también con la presencia del secretario General de Gobernación, Mauricio Colello; el gobernador destacó el compromiso del personal de la institución, expresando que "fueron los que hicieron todo, con una calidad y una categoría increíble". En relación al déficit histórico de infraestructura en la materia, el mandatario afirmó que "hoy todos hablan mucho de salud mental, pero se hizo muy poco", y recordó que "desde el 93 no se hacía ningún centro de día de salud mental".

Ante este escenario, enfatizó que es necesario "hacer más y hablar menos" y ratificó la decisión de seguir ampliando la red provincial. "Ya inauguramos este y vamos a inaugurar una Casa de Medio Camino en Tala, y otro Hospital de Día en Colón", detalló.

El ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco, destacó la apertura del hospital de día de Diamante como un hito para la salud mental de la provincia, al tratarse del segundo establecimiento de estas características que se pone en funcionamiento en más de 30 años.

"En salud mental, el compromiso se demuestra con hechos y acciones concretas. La puesta en funcionamiento de este espacio representa un avance en el fortalecimiento de la red de atención, porque permite ofrecer respuestas y acompañamiento en distintos momentos del proceso de atención. Los usuarios contarán con un dispositivo intermedio entre la internación hospitalaria y la vida cotidiana: una alternativa tanto para quienes necesitan atención sin requerir una internación, como para quienes, luego de recibir el alta, todavía necesitan un espacio de contención antes de retomar plenamente su vida en el hogar", señaló el titular de la cartera sanitaria.

Por su parte, el intendente de Diamante, Ezio Gieco, resaltó la significación de la obra para el municipio y la provincia, señalando que "es el segundo hospital de este tipo que se inaugura desde el año 93 a la fecha", lo que evidencia "cuán atrasados estamos con respecto a la demanda de ese tipo de solución" en el ámbito de la salud mental.

El nuevo centro brindará atención de lunes a viernes de 8 a 12. Su apertura se enmarca en la declaración de la Urgencia Sanitaria en Salud Mental (Decreto Nº 2130/26) y cumple con los preceptos de la Ley nacional de Salud Mental Nº 26.657.

Acompañaron la jornada el director general de Salud Mental, Esteban Javier Dávila; la directora del hospital Colonia, Silvina Bogado; el diputado provincial Lénico Aranda y el senador departamental José Vergara.

Secretaría de Comunicación y Prensa del Gobierno de Entre Ríos