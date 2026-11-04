 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Sociedad INTEGRACION

La Facultad de Bromatología de la UNER participará en la cumbre social del MERCOSUR

Será este jueves, 5 de noviembre, en el Edificio MERCOSUR, en Montevideo, Uruguay, en el marco de la Presidencia Pro Tempore uruguaya del bloque regional. Participan representantes de los Estados Partes, instituciones y organizaciones sociales.

4 Nov, 2026, 18:02 PM
Agregar MO en
Foto ilustrativa
Foto ilustrativa
Agregar MO en

La Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) participará de la Cumbre Social del MERCOSUR 2026, que se desarrollará este jueves 5 de noviembre en el Edificio MERCOSUR, en Montevideo, Uruguay, en el marco de la Presidencia Pro Tempore uruguaya del bloque regional. Participan representantes de los Estados Partes, instituciones y organizaciones sociales.

 

La Cumbre constituye un espacio de intercambio y debate orientado a fortalecer la participación de la sociedad civil y promover iniciativas que contribuyan a profundizar el proceso de integración regional. En esta edición, las actividades se organizarán en torno a tres grandes ejes: Políticas de Cuidados, Integración Fronteriza y Reinserción de Personas en Conflicto con la Ley Penal y Liberadas.

 

La presencia de las universidades entrerrianas en la Cumbre representa una oportunidad para proyectar las experiencias del territorio hacia una agenda de integración regional que contemple las realidades, necesidades y potencialidades de las comunidades fronterizas.

 

En representación de la Facultad de Bromatología, el decano, Lic. José Antonio Dorati, fue convocado a participar como expositor en el panel «Educación en Frontera», previsto para las 15:30, dentro de la mesa temática de Integración Fronteriza. La participación en este ámbito permitirá, además, poner en consideración los avances alcanzados por el MERCOSUR en materia educativa y las oportunidades que ofrecen los instrumentos regionales para fortalecer la integración de las localidades fronterizas.

 

La participación de instituciones universitarias de la región, entre ellas la UNER, permite aportar experiencias y perspectivas vinculadas con el papel de la educación pública en la construcción de espacios de cooperación regional.

 

La Facultad de Bromatología en cooperación con países vecinos

 

En particular, la Facultad de Bromatología mantiene la iniciativa de articulación académica y territorial con instituciones de la República Oriental del Uruguay, orientadas a fortalecer los vínculos educativos y comunitarios entre ambas márgenes del río Uruguay.

Entre estas experiencias se destaca el programa binacional A Dos Bandas, desarrollado junto con la Universidad de la República (Udelar), que promueve prácticas integrales internacionalizadas mediante actividades compartidas entre estudiantes, docentes y comunidades de Argentina y Uruguay.

 

Asimismo, la participación en la Expo Educativa de Río Negro permitió profundizar el intercambio sobre las oportunidades de fortalecer la educación transfronteriza y construir propuestas formativas que contemplen las particularidades y necesidades de las comunidades de la región.

 

Desde la Facultad de Bromatología se busca contribuir a una agenda de trabajo que permita ampliar las experiencias de integración educativa, fortalecer la cooperación entre universidades y comunidades, y promover espacios permanentes de construcción conjunta, reconociendo el valor de la educación pública para el desarrollo de una ciudadanía regional

Temas

INTEGRACION

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Sociedad

Te puede interesar

Teclas de acceso