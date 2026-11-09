“El Papa es un líder moral y espiritual que deja mensajes muy potentes”

El politólogo y consultor Nahuel Baridón analizó que “yo creo que León XIV va a generar un antes y un después en la historia argentina y en la coyuntura política más inmediata”.

“Cuando hablamos de mensajes políticos del papa, no hablamos de política partidaria o de elecciones, sino de los valores que llevan adelante los gobernantes. El Papa es un líder moral y espiritual que vive en un mundo político y cada gesto o cada opinión es interpretada políticamente. Pero deja mensajes muy potentes”, agregó Baridón.

En declaraciones al programa Agenda Crítica, que conduce Fabián Magnotta en Radio Máxima de Gualeguaychú, el especialista definió que “el Papa es un líder moral que es un heredero de Francisco, diametralmente opuesto a lo que representan los gobiernos de ultraderecha”.

“Es un perfil más de escuchar, quizás más introvertido que Francisco, León XIV es una persona de perfil más bajo, muy determinado y más reflexivo porque quizás se toma más tiempo para emitir su opinión, pero enfrentó a Trump cuando Trump se llevaba el mundo por delante”, añadió.

Destacó en la misma línea que “el actual Papa tomó el nombre de León XIII, que redactó la famosa Encíclica Rerum Novarum en 1891, en un momento muy particular del mundo, con la Revolución Industrial a pleno, y la Iglesia habló de la cuestión obrera, las horas de trabajo, los derechos de los trabajadores, de poner a las personas en el centro, y de allí surge lo que fue la Doctrina Social de la Iglesia”.

Remarcó asimismo que “es el primer Papa que vota siendo Papa, el primero que quiso votar. Fue todo un mensaje. Los Papas manejan el poder simbólico. Es el primer Papa norteamericano que pasó muchos años en Perú, y votó en las elecciones de Estados Unidos, luego de enfrentarse públicamente con Trump y de haber publicado su Encíclica Magnifica humanitas donde llama a desarmar la inteligencia artificial, hablando del uso bélico que le dan los Estados, básicamente de Estados Unidos e Israel y los magnates”.