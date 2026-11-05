Cierran 72 registros automotores en el país: seis están en Entre Ríos

La medida alcanza a dependencias de Paraná, Concepción del Uruguay, Nogoyá, Ramírez y registros con competencia en Basavilbaso, Rosario del Tala, Gualeguaychú y Urdinarrain.

La decisión se establece mediante la Resolución 538/2026 del Ministerio de Justicia, publicada este jueves 5 de noviembre en el Boletín Oficial. La normativa fija un plazo improrrogable de 60 días hábiles para concretar los cierres y reasignar los dominios a registros que permanezcan operativos.

La disposición forma parte del Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor, aprobado mediante la Resolución 306/2026, que contempla la reorganización territorial y funcional de las oficinas registrales.

Cuáles son los seis registros alcanzados en Entre Ríos

Los anexos oficiales identifican seis dependencias entrerrianas comprendidas en el cierre operativo:

- Paraná: Registro con competencia exclusiva sobre maquinaria agrícola, vial o industrial y créditos prendarios. (Ubicado en calle Urquiza 1289)

- Concepción del Uruguay: Registro Seccional de la Propiedad del Automotor N° 3 (08028/32003).

- Basavilbaso y Rosario del Tala: Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (58018).

- Gualeguaychú y Urdinarrain: Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (58011).

- Nogoyá: Registro con competencia exclusiva sobre maquinaria agrícola, vial o industrial y créditos prendarios (58015).

- Ramírez: Registro con competencia exclusiva sobre maquinaria agrícola, vial o industrial y créditos prendarios (58016).

Los registros de Basavilbaso y Rosario del Tala, Gualeguaychú y Urdinarrain, Nogoyá, Paraná y Ramírez figuran en el Anexo I, que establece nuevas supresiones. En cambio, el Registro Automotor N° 3 de Concepción del Uruguay aparece en el Anexo II, correspondiente a dependencias cuya supresión ya había sido dispuesta anteriormente y cuyo cierre operativo debe concretarse.

El cierre alcanza a 72 registros en todo el país

La resolución identifica 67 registros seccionales en el Anexo I y otros cinco en el Anexo II, lo que representa un total de 72 dependencias alcanzadas por el proceso de cierre operativo.

Las oficinas se encuentran distribuidas en Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán, publicó El Once.

La provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de dependencias incluidas en los anexos, mientras que Entre Ríos registra seis oficinas alcanzadas.

El Ministerio de Justicia fundamenta la medida en la necesidad de reorganizar la estructura registral, concentrar funciones y optimizar los recursos disponibles.

Qué pasa con los trámites y los vehículos registrados

La Resolución 538/2026 establece que la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios debe asignar los dominios radicados en las dependencias suprimidas a otros registros que continúen funcionando.

La normativa también dispone la adopción de medidas administrativas, registrales, documentales e informáticas para concretar la reorganización.

Por lo tanto, los vehículos que actualmente se encuentran radicados en las oficinas alcanzadas deben ser reasignados a registros operativos.

Los registros podrán ampliar sus competencias

Otro aspecto de la disposición establece que los registros seccionales que permanezcan operativos pueden incorporar competencias para realizar trámites relacionados con automotores, motovehículos, maquinaria agrícola, vial e industrial y prendas con registro sobre bienes muebles no registrables.

Esta ampliación requiere una orden previa de la Dirección Nacional, independientemente de las competencias originalmente asignadas a cada dependencia.

La normativa también determina que los encargados titulares de los registros que absorban nuevas funciones mantienen su condición y extienden su nombramiento a la nueva denominación registral.

La Resolución 538/2026 entra en vigencia este jueves 5 de noviembre, a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

No obstante, la normativa establece un plazo de 60 días hábiles para ejecutar los cierres operativos de las 72 dependencias incluidas en los anexos. (APFDigital)