Salto Grande elevó el máximo previsto en Concordia

Desde el complejo hidroeléctrico informaron que hasta las 15 horas del jueves el caudal medio diario evacuado variará entre los 14.500 y los 16.000 metros cúbicos por segundo, mientras que el nivel del embalse tenderá a los 34 metros, manteniéndose abierto el vertedero de la represa.

Según el comunicado oficial, frente al puerto de Concordia el río alcanzará una cota máxima de 10,50 metros y una mínima estimada de 9,70 metros durante el período de pronóstico. En tanto, en el puerto de Salto, los niveles oscilarán entre 10 y 10,80 metros.

El informe precisa además que, durante las últimas 24 horas, el aporte al embalse fue de 15.057 metros cúbicos por segundo, mientras que a las 8 de la mañana el caudal evacuado alcanzaba los 14.770 metros cúbicos por segundo. A esa misma hora, el nivel del embalse se ubicaba en 33,19 metros.

Mientras esto ocurre en Concordia, mucho más al norte, en tierras brasileñas, la represa de Foz de Chapecó debió este miércoles incrementar sensiblemente los caudales erogados. Incluso en la madrugada de hoy jueves, los valores superaron los 6500 metros cúbicos por segundo, cuando un día antes se ubicaban en la mitad de ese valor.

Las lluvias en Brasil y los caudales vertidos en Chapecó enseguida repercutieron en El Soberbio, el primer puerto del que informa Prefectura sobre territorio argentino. Allí, el río, tras varios días de bajante, volvió a repuntar. De 3,80 metros pasó a 5,30, el último dato publicado, correspondiente a la cero hora de hoy 30 de julio.

Fuente: El Entre Ríos