Sergio Dalcol, presidente de FARER analizó la situación de los productores y pidió mayor intervención del Estado

“Le vivimos pidiendo a los gobiernos, del color político que sea, pero la realidad nos muestra que esto no es así" expresó consultado sobre la respuesta del estado en cuanto a medidas que acompañen a los productores.

En este sentido Dalcol señaló que en el sector hay cierto temor a realizar inversiones y frena las iniciativas de los ruralistas. “Uno que está en el medio, tiene miedo de invertir en algo de lo que no se sabe si después va a perderlo o si va a tener la capacidad de pago si pide un préstamo. Ya ha pasado más de una vez en nuestra querida república”, manifestó.

Sector inmobiliario en el campo

Respecto a la demanda en la compra de campos, el presidente de FARER indicó que “más o menos se reactivó”, aunque con algunas prevenciones. Quienes suelen comprar, son “personas que no vienen del sector” y deciden invertir en tierras, contó Dalcol.

Reactivación de actividades

La ganadería y la agricultura de soja, trigo, maíz y girasol fundamentalmente, explicó, atraviesan un momento de repunte, con precios a los que definió como “relativamente buenos”.

“Los esquemas productivos permiten tener rentabilidades lógicas”, indicó. En tanto, hay otro tipo de producciones que tienen altibajos como la lechería, ya que prácticamente quedan muy pocos tamberos a pequeña escala. “Es una cosa altamente difícil de resolver, pero ahí es donde la mano del Estado tiene que hacer un aporte importante de un mercado que regule este tema de la industria”, expresó.

Finalmente, respecto a la producción porcina y avícola, indicó que son sectores que atraviesan un buen momento.