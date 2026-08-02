Revés judicial para la planta de combustible sintético en Paysandú

En el marco de la acción judicial preventiva de daños en materia ambiental presentada por los legisladores nacionales del peronismo por la instalación de la planta, la Justicia Federal dispuso la realización de un reconocimiento judicial el próximo 21 de agosto con intervención de la perito bióloga designada.

La resolución de este viernes dispone: “En atención a lo peticionado en la presentación a despacho, y habiendo aceptado el cargo conferido la perito bióloga designada en autos, licenciada Viviana Beatriz Couste, fijese fecha a los fines de efectuar el reconocimiento judicial ordenado en la resolución interlocutoria del 10 de abril de 2026, para el día 21 de agosto de 2026, a las 10:00 horas”.

A este respecto, el diputado nacional Guillermo Michel manifestó: “Cuando se inició este conflicto planteamos que la salida era aplicando la ley y la justicia está actuando”.

“La inacción del gobierno genera incertidumbre en las comunidades de la región que ya están viendo afectada la actividad turística por la instalación de la planta”, expresó.