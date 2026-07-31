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Sociedad DESTROZOS

Fuerte tormenta provocó caída de construcciones, postes y cables en Ibicuy

Calles cortadas por caída de postes y columnas, cables y la caída del tapial de una cancha, son algunos de los inconvenientes que se registran en la ciudad entrerriana. Recomiendan no salir de sus hogares.

31 Jul, 2026, 20:10 PM
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Fuerte tormenta en Ibicuy
Fuerte tormenta en Ibicuy Crédito: Ibicuy Noticias
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“Ante la fuerte tormenta que se registra en nuestra localidad, por precaución, pedimos a los vecinos no salir de sus hogares ni circular por la vía pública, salvo por situaciones de urgencia”, informan desde Defensa Civil de Ibicuy y se retransmite a través de redes y medios digitales.

Ca&iacute;da de un pared&oacute;n en la cancha
Caída de un paredón en la cancha

Fuertes ráfagas de viento, lluvia y tormenta eléctrica, llegaron a la ciudad luego de un aviso urgente a corto plazo emitido una hora antes por la UCE

 

Fotos: Ibicuy Noticias

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