Fuerte tormenta provocó caída de construcciones, postes y cables en Ibicuy

31 Jul, 2026, 20:10 PM
“Ante la fuerte tormenta que se registra en nuestra localidad, por precaución, pedimos a los vecinos no salir de sus hogares ni circular por la vía pública, salvo por situaciones de urgencia”, informan desde Defensa Civil de Ibicuy y se retransmite a través de redes y medios digitales.
Fuertes ráfagas de viento, lluvia y tormenta eléctrica, llegaron a la ciudad luego de un aviso urgente a corto plazo emitido una hora antes por la UCE
Fotos: Ibicuy Noticias
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