Panorama arrocero 2026/27: Se prevé la retracción más grande de los últimos 26 años en la provincia

La producción de arroz en Entre Ríos atraviesa un momento crítico. Las proyecciones para el ciclo 2026/27 anticipan una fuerte retracción debido a la combinación de dificultades económicas y un escenario climático desfavorable, lo que marcará la caída más importante del sector en los últimos 26 años.

Durante la campaña pasada (2025/26), la superficie sembrada ya había sufrido un ajuste del 19% y se ubicó en 54.850 hectáreas, golpeada por la baja cotización del cereal. Sin embargo, el clima jugó a favor: el fenómeno de La Niña trajo cielos despejados y altos niveles de radiación solar. Gracias a esto, el rendimiento provincial alcanzó un récord de 8.064 kg por hectárea, logrando una cosecha total de 442.295 toneladas.

Para el ciclo actual, el panorama meteorológico cambia por completo con la llegada de un evento El Niño. Se esperan precipitaciones por encima de lo normal entre noviembre y marzo, con mayor fuerza hacia el trimestre inicial. La mayor presencia de nubes reduce la radiación solar, un elemento clave para el arroz durante su etapa de floración y llenado de granos.

De acuerdo con los registros históricos de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (BolsaCER), en las últimas campañas influenciadas por El Niño (2015/16, 2018/19 y 2023/24), el rendimiento promedio cayó a unos 7.000 kg por hectárea, es decir, un 13% menos que el ciclo pasado.

El impacto en la superficie cultivada no afectará a todos por igual, ya que el golpe dependerá enteramente de cómo se obtenga el agua para el riego. El área irrigada por represas (12.400 ha el año pasado) se mantendrá o podría crecer levemente, ya que los embalses tienen buena reserva y las lluvias reducirán la necesidad de riego. Lo mismo ocurrirá con las tierras abastecidas directamente por tomas del río Paraná (8.600 ha), beneficiadas por un nivel más alto del río que abaratará el bombeo.

Por el contrario, las 13.000 hectáreas sembradas bajo pozos eléctricos caerán entre un 10% y 15%, desplazadas también por el avance de la ganadería. La situación más grave se da en los pozos a gasoil, que abarcaban unas 20.850 hectáreas y sufrirán un desplome de entre 40% y 45% a causa del altísimo costo del combustible y la escasa rentabilidad.

Como resultado de esta crisis, la intención de siembra en toda la provincia rondará las 44.000 hectáreas, lo que representa una baja interanual del 20% (10.850 hectáreas menos). Si a esto se le suma la caída en los rindes por cuestiones climáticas, la producción total apenas alcanzaría las 308.000 toneladas, es decir, 134.295 toneladas menos que en el ciclo anterior y una retracción del 30%.

Mientras que el costo del riego y la energía encabeza el problema financiero que reduce la cantidad de tierra sembrada, el clima será el principal obstáculo para alcanzar buenos niveles de cosecha. A pesar de una reciente suba en el precio del arroz impulsada por una baja en el costo de los fertilizantes, estas señales positivas no alcanzan para torcer el rumbo de una campaña sumamente complicada para los productores entrerrianos. (APFDigital)