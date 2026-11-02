Realizarán mejoras edilicias en la escuela secundaria de Ceibas

El Gobierno de Entre Ríos realizará el próximo 12 de noviembre la apertura de sobres para la ejecución de la obra de reparación general y colocación de un tanque cisterna en la escuela secundaria N°1 David Della Chiesa y su anexo ESJA, ubicada en la localidad de Ceibas, departamento Islas del Ibicuy. El acto se llevará a cabo a las 10 en la Dirección General de Arquitectura y Construcciones, dependiente del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura.

La intervención comprende una superficie cubierta de 488 mt2 y contempla una serie de trabajos destinados a resolver problemas edilicios que afectan el normal funcionamiento de la institución.

Se prevé la reparación y reposición de cenefas perimetrales, la recuperación de pisos en galerías y patio principal, cambio de cielorrasos deteriorados y la reparación de las cubiertas para eliminar filtraciones de agua. También se realizarán mejoras en la cocina, mediante la incorporación de una pileta de mayores dimensiones y profundidad, adecuada para el lavado de utensilios.

Al respecto, el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó la importancia de sostener las inversiones en infraestructura educativa en todo el territorio provincial. "Esta obra permitirá dar respuesta a necesidades concretas de la comunidad educativa de Ceibas, con mejoras que impactarán directamente en la seguridad y las condiciones de enseñanza y aprendizaje de los chicos. Se enmarca en una planificación que nos permite avanzar en intervenciones necesarias para que cada escuela entrerriana cuente con espacios adecuados y seguros", expresó.

Uno de los aspectos centrales del proyecto será la construcción de un tanque cisterna de hormigón y la instalación de un sistema de bombeo para abastecer el tanque elevado existente. Esta solución permitirá mejorar el almacenamiento y la distribución de agua potable, evitar la carga manual del tanque y reducir los riesgos que actualmente implica el acceso del personal a la cubierta del edificio para realizar esa tarea. Los trabajos tendrán un plazo de ejecución de 90 días corridos y beneficiarán a 350 estudiantes, además de docentes, directivos y personal de la institución.

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