Quini 6 de más de $9 millones en Entre Ríos: dónde se jugaron las boletas ganadoras

La fortuna volvió a sonreírle a dos apostadores de Entre Ríos, quienes resultaron ganadores en la modalidad Siempre Sale del Quini 6 y se aseguraron un premio individual superior a los $9.000.000, según los resultados del sorteo realizado este miércoles.

De acuerdo a la información confirmada por Elonce con el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS), las boletas premiadas fueron jugadas en agencias de tómbola de Colón.

En la modalidad Siempre Sale, que se gana con seis, cinco o cuatro aciertos, los números sorteados fueron: 12-33-36-30-07-19. Hubo 34 ganadores y cada uno se lleva $9.043.974. Dos son de Entre Ríos.

Cómo quedaron los otros pozos

Un apostador ganó el millonario pozo de La Segunda del Quini 6 que se sorteó este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 10.100 millones de pesos.

En el sorteo Tradicional salieron el 29-40-39-04-09-27. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $4.542.920.093.

Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 32-17-11-26-20-29. Hubo un solo ganador con todos los aciertos y se llevó $1.804.766.386,50. Es oriundo de Capital Federal.

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 13-05-16-39-35-32. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $3.386.931.424.

En el Pozo Extra, en tanto, hubo 993 ganadores y cada uno percibirá $156.092,65.

Fuente: El once