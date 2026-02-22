Hay alerta amarilla por lluvias y tormentas para este lunes

La alerta amarilla por tormentas rige este lunes para toda la provincia de Entre Ríos, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo anticipó un escenario de inestabilidad generalizada que afectará a la totalidad de los departamentos entrerrianos durante las próximas 24 horas, con especial énfasis en la franja horaria de la tarde, cuando podrían registrarse los fenómenos de mayor intensidad.

De acuerdo al parte oficial, el avance de un sistema de inestabilidad generará lluvias y tormentas de variada intensidad en todo el territorio provincial. La advertencia implica la posibilidad de eventos meteorológicos con capacidad de provocar inconvenientes en zonas urbanas y rurales, especialmente por la abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo.

“El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas”, indica el SMN en su informe oficial, “las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual”

Fuente: SMN-elonce

Temas TIEMPO