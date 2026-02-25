Frigerio encabezó una reunión de gabinete ampliado para evaluar avances y definir prioridades

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este miércoles un encuentro con su gabinete ampliado y legisladores en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná, donde se evaluaron los avances de la gestión y se analizaron los principales desafíos de la agenda provincial.

Del encuentro participaron la vicegobernadora y presidenta del Senado, Alicia Aluani, el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, ministros, secretarios y funcionarios de distintas áreas del gobierno.

Tras la reunión, el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, precisó que se realizó un balance general "de lo que tiene que ver con el ordenamiento de las cuentas públicas en estos dos años", y remarcó que en ese período "hemos logrado objetivamente bajar la deuda".

En ese marco, señaló que también se dialogó sobre la obra pública y destacó "la reactivación del cien por ciento de las obras provinciales", así como el seguimiento de proyectos estratégicos como la puesta en valor del Palacio San José y la continuidad de la obra del Hospital Bicentenario.

Asimismo, Colello mencionó los trabajos vinculados a la infraestructura vial, entre ellos las rutas provinciales 1, 2, 6, 39 y 20, además de la circunvalación de Nogoyá, "que vamos a hacer a lo largo de este año con financiamiento de organismos multilaterales", concluyó, poniendo en valor el plan integral de mejoras para la provincia.

Por su parte, Hein se refirió al pedido del mandatario a los participantes del encuentro y sostuvo: "El mensaje del gobernador fue claro: de cercanía con el ciudadano en la gestión, hablando de frente y con comunicación efectiva respecto de los problemas, resueltos como no". Y agregó: "Esto es fundamental en un proceso de incertidumbre y angustia, donde las personas necesitan claridad y transparencia en la gestión, y para eso estamos".

En tanto, el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat, destacó que el gobernador puso en agenda el debate previsional y la necesidad de avanzar con una reforma que permita ordenar el sistema. "Como lo planteó en la Asamblea Legislativa, siempre es positivo que todos los representantes del gobierno y de los organismos puedan dar ejemplos concretos y mostrarle a la ciudadanía por qué es necesario cambiar, cuáles son los desvíos y las distorsiones que tiene el sistema", afirmó. Además, subrayó que "es una buena oportunidad para ser contundentes, despejar dudas y unificar el discurso respecto de lo que estamos defendiendo en materia previsional".

Por su parte, el titular de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Jesús Korell, señaló que durante la jornada se compartieron distintos temas vinculados a la gestión provincial y recordó que se encuentra en curso el vencimiento del impuesto inmobiliario. "Este miércoles vencen los primeros dígitos verificadores y el jueves continúa la segunda etapa. Es importante remarcar que casi 9 de 10 contribuyentes tuvieron un aumento no mayor al 30 por ciento.

Explicó que en el caso de quienes superaron el 30 por ciento de incremento es porque las propiedades son de mayor valor y tienen una reducción en el beneficio de descuento; porque registró mejoras, ampliaciones o modificaciones que impacten en su valuación fiscal o haber perdido algunos de los descuentos como el de buen pagador o Adhesión a la Boleta Digital.

Ante cualquier consulta, los contribuyentes pueden ingresar a nuestra página o contactarse a través de los canales oficiales y redes sociales para evacuar dudas sobre la boleta recibida.

Temas GOBIERNO