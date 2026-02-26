La UNER irá a elecciones con listas únicas por primera vez

El acuerdo fue alcanzado tras una serie de reuniones y negociaciones entre los distintos sectores que integran la vida política universitaria. Según se destacó oficialmente, la decisión expresa una “madurez institucional” y la consolidación de un proyecto común que, sin desconocer diferencias, prioriza la defensa de la universidad pública y el fortalecimiento de sus funciones de docencia, investigación y extensión.

En un contexto nacional atravesado por debates sobre el financiamiento del sistema universitario, las distintas expresiones internas coincidieron en la necesidad de sostener una postura compartida en defensa de la calidad educativa y del bienestar de la comunidad universitaria, reclamando el cumplimiento pleno de la Ley de Financiamiento Universitario.

Las nuevas autoridades

Las fórmulas que asumirán la conducción para el período 2026–2030 fueron presentadas el miércoles 25 de febrero, mientras que el jueves 26 se realizó un encuentro en Villaguay entre candidatas y candidatos a Decanatos y Rectorado, en el marco de la inauguración de un nuevo pabellón de aulas.

Una vez conformados los Consejos Directivos y la Asamblea Universitaria, las autoridades asumirán el 22 de abril (facultades) y el 10 de mayo (Rectorado).

La fórmula para el Rectorado estará integrada por Juan Manuel Arbelo como rector y María Carla Mántaras como vicerrectora.

En las facultades, las nuevas conducciones serán:

Facultad de Bromatología: José Antonio Dorati – María Tulia Aizaga

Facultad de Ciencias Agropecuarias: Mariano Fabio Saluzzio – Alejandra Cecilia Kemerer

Facultad de Ciencias de la Administración: Javier Coulleri – Eduardo Esteban Gutiérrez

Facultad de Ciencias de la Alimentación: Daniel Luis Capodoglio – Mariana Lagadari

Facultad de Ciencias de la Educación: Aixa Boeykens – Bárbara Isabel Correa

Facultad de Ciencias de la Salud: Gregorio Pablo Etcheverry – Ricardo Raúl Azario

Facultad de Ciencias Económicas: Nicolás Horacio Brunner – Judith Evangelina Tista

Facultad de Ingeniería: Andrés Alberto Naudi – Celina Bratovich

Facultad de Trabajo Social: María Rosana Pieruzzini – Juan Rubén Zabinski

Del encuentro institucional participaron también el actual rector Andrés Sabella, la vicerrectora Gabriela Andretich, el ex rector Jorge Gerard, decanas y decanos en ejercicio, además de funcionarios universitarios.

Desde la Universidad señalaron que la conformación de listas únicas sintetiza un proceso político orientado a fortalecer la institucionalidad y proyectar el crecimiento de la UNER en un escenario desafiante para el sistema universitario argentino.

