Por un homicidio y robos calificados se realizaron 9 allanamientos en conjunto

En horas de la madrugada del día 29 de diciembre del corriente año, personal de la Policía de Entre Ríos, dependiente de la Jefatura Departamental Islas del Ibicuy, participó en forma conjunta en un total de nueve (9) allanamientos, realizados principalmente en la Provincia de Buenos Aires.

Dichos allanamientos, si bien en principio guardan relación con una causa por homicidio en ocasión de robo ocurrido en jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, tienen como hilo conductor un excelente trabajo investigativo llevado adelante por personal de la División Investigaciones de la Jefatura Departamental Islas del Ibicuy, en relación a distintos hechos de robos calificados contra la propiedad ocurridos durante el mes de junio del corriente año en zonas de islas correspondientes a este Departamento Islas del Ibicuy y que según lo investigado, los autores podrían guardar relación entre ambos ilícitos.

Como resultado de los procedimientos ejecutados, se logró la detención de tres (3) masculinos mayores de edad, como así también el secuestro de diversos elementos de interés para la causa, tales como armas de fuego, teléfonos celulares, prendas de vestir, entre otros.

Cabe destacar que tanto los individuos detenidos como los elementos secuestrados serán puestos a disposición de las fiscalías de las Provincias de Buenos Aires y Entre Ríos, a fin de proseguir con las investigaciones correspondientes.

La Policía de Entre Ríos continúa trabajando de manera coordinada con la fuerza de la Provincia de Buenos Aires, reafirmando su compromiso con la seguridad y la justicia.

Temas POLICIALES