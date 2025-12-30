 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Sociedad POLICIALES

Por un homicidio y robos calificados se realizaron 9 allanamientos en conjunto

La Jefatura Departamental Islas del Ibicuy trabajó con la policía de la provincia de Buenos Aires por hechos graves y un homicidio. Hay tres personas detenidas y varios elementos secuestrados.

30 Dic, 2025, 16:56 PM

En horas de la madrugada del día 29 de diciembre del corriente año, personal de la Policía de Entre Ríos, dependiente de la Jefatura Departamental Islas del Ibicuy, participó en forma conjunta en un total de nueve (9) allanamientos, realizados principalmente en la Provincia de Buenos Aires.

 

Dichos allanamientos, si bien en principio guardan relación con una causa por homicidio en ocasión de robo ocurrido en jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, tienen como hilo conductor un excelente trabajo investigativo llevado adelante por personal de la División Investigaciones de la Jefatura Departamental Islas del Ibicuy, en relación a distintos hechos de robos calificados contra la propiedad ocurridos durante el mes de junio del corriente año en zonas de islas correspondientes a este Departamento Islas del Ibicuy y que según lo investigado, los autores podrían guardar relación entre ambos ilícitos.

 

Como resultado de los procedimientos ejecutados, se logró la detención de tres (3) masculinos mayores de edad, como así también el secuestro de diversos elementos de interés para la causa, tales como armas de fuego, teléfonos celulares, prendas de vestir, entre otros.

Cabe destacar que tanto los individuos detenidos como los elementos secuestrados serán puestos a disposición de las fiscalías de las Provincias de Buenos Aires y Entre Ríos, a fin de proseguir con las investigaciones correspondientes.

 

La Policía de Entre Ríos continúa trabajando de manera coordinada con la fuerza de la Provincia de Buenos Aires, reafirmando su compromiso con la seguridad y la justicia.

Temas

POLICIALES

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Sociedad

Te puede interesar

Teclas de acceso