Por calor extremo, recomiendan realizar ajustes organizativos y técnicos en el ámbito laboral

En el ámbito laboral, la gestión del riesgo por calor extremo en diciembre de 2025 es una responsabilidad compartida que requiere ajustes organizativos y técnicos para prevenir el estrés térmico, el cual aumenta el riesgo de accidentes laborales hasta en un 17%.

1. Medidas Organizativas (Empleadores)

Ajuste de horarios: Reestructurar la jornada para evitar tareas físicas intensas o trabajos a la intemperie durante las horas de mayor radiación solar.

Ciclos de descanso: Implementar pausas cortas y frecuentes en áreas frescas, sombreadas o climatizadas.

Aclimatación gradual: Permitir que los trabajadores nuevos o que regresan de vacaciones se expongan al calor de forma progresiva para que su cuerpo se adapte.

Plan de emergencia: Disponer de un protocolo claro para actuar ante síntomas de golpe de calor y capacitar a los supervisores en su detección.

2. Condiciones del Entorno y Equipamiento

Hidratación garantizada: Proveer agua fresca potable y, si el esfuerzo es alto, bebidas con electrolitos de forma gratuita y accesible.

Control ambiental: Mantener la ventilación mecánica o aire acondicionado operativos. Para trabajos sedentarios, la temperatura recomendada debe situarse entre 17°C y 27°C; para trabajos con esfuerzo físico, entre 14°C y 25°C.

EPP y vestimenta: Suministrar ropa de trabajo de tejidos transpirables (como algodón), holgada y de colores claros. En exteriores, es obligatorio el uso de protección solar (mínimo FPS 15), sombreros de ala ancha y lentes con protección UV.

3. Buenas Prácticas para el Trabajador

Hidratación proactiva: Beber agua cada 15-20 minutos aunque no se sienta sed.

Higiene personal: Refrescarse la cara, nuca y manos durante los descansos para ayudar a bajar la temperatura corporal.

Alimentación: Priorizar comidas ligeras y evitar el consumo de cafeína, ya que esta última favorece la pérdida de líquidos.

Normativa Vigente (Diciembre 2025)

En Argentina, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) ha actualizado las normativas sobre tensión térmica, exigiendo a las empresas protocolos específicos de actuación y monitoreo constante de la carga térmica en los puestos de trabajo.

Diana Visconti, Licenciada en Seguridad e Higiene laboral y Salud Ocupacional

Temas OLA DE CALOR