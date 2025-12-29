 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad CRONOGRAMA DE PAGOS

La provincia informó el cronograma de pagos correspondiente a diciembre

El gobierno provincial informa el cronograma de pagos de haberes correspondientes al mes de diciembre de 2025 para las y los trabajadores activos y pasivos de la administración pública.

29 Dic, 2025, 20:20 PM

El pago comenzará a acreditarse a partir del sábado 3 de enero de 2026 y se realizará de manera escalonada, de acuerdo con los tramos salariales establecidos.

 

El detalle del cronograma es el siguiente:

  • Lunes 5 de enero (acreditación el 3 de enero): hasta 943.000 pesos.
  • Martes 6 de enero: desde 943.001 hasta 1.127.000 pesos.
  • Miércoles 7 de enero: desde 1.127.001 hasta 1.430.000 pesos.
  • Jueves 8 de enero: desde 1.430.001 hasta 1.978.000 pesos.
  • Viernes 9 de enero: desde 1.978.001 pesos en adelante.

 

Secretaría de Comunicación y Prensa del Gobierno de Entre Ríos

Temas

CRONOGRAMA DE PAGOS HABERES PROVINCIA TRABAJADORES

