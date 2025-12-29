La provincia informó el cronograma de pagos correspondiente a diciembre

El pago comenzará a acreditarse a partir del sábado 3 de enero de 2026 y se realizará de manera escalonada, de acuerdo con los tramos salariales establecidos.
El detalle del cronograma es el siguiente:
- Lunes 5 de enero (acreditación el 3 de enero): hasta 943.000 pesos.
- Martes 6 de enero: desde 943.001 hasta 1.127.000 pesos.
- Miércoles 7 de enero: desde 1.127.001 hasta 1.430.000 pesos.
- Jueves 8 de enero: desde 1.430.001 hasta 1.978.000 pesos.
- Viernes 9 de enero: desde 1.978.001 pesos en adelante.
Secretaría de Comunicación y Prensa del Gobierno de Entre Ríos
