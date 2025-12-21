Inscripciones abiertas para la Residencia de Gualeguaychú en La Plata

Desde la Dirección de Educación del Gobierno de Gualeguaychú se informa que entre el 22 de diciembre de 2025 y el 10 de febrero de 2026 estarán abiertas las inscripciones para el Centro de Residentes de Gualeguaychú (CE.RE.GU) en la ciudad de La Plata, un espacio destinado a varones estudiantes que cursan estudios superiores en esa localidad.

El trámite de inscripción se realizará mediante la presentación de una planilla en la sede de la Dirección de Educación, ubicada en 25 de Mayo 718, donde se brindará orientación y acompañamiento a las familias y a los jóvenes interesados. El formulario de inscripción puede descargarse en el siguiente enlace: Planilla de inscripción.

Para completar el proceso, los aspirantes deberán presentar la siguiente documentación:

Documento de identidad (original y fotocopia).

Certificado de CUIL del alumno.

Certificado de título en trámite.

Certificado oficial de promedios de calificaciones (fotocopia autenticada).

Libreta de calificaciones (fotocopia autenticada).

Recibos de sueldo o declaración de ingresos de los padres o tutores (original y fotocopias).

La residencia de Gualeguaychú en La Plata constituye un espacio fundamental de acompañamiento para los jóvenes que se trasladan a continuar sus estudios superiores, ofreciendo alojamiento y contención en un entorno comunitario que promueve la igualdad de oportunidades. Esta política pública busca garantizar que los estudiantes de la ciudad puedan acceder a la educación universitaria en condiciones dignas y seguras.

Desde la Dirección de Educación destacan que esta iniciativa se enmarca en el compromiso del Gobierno de Gualeguaychú con el desarrollo académico y personal de la juventud, a través de herramientas que facilitan la continuidad de los estudios y fortalecen el arraigo comunitario en un contexto de cuidado.

Asimismo, se remarca la importancia de realizar la inscripción dentro de los plazos establecidos, a fin de asegurar una adecuada organización de los cupos disponibles y la transparencia en el proceso de adjudicación de las plazas.