Un hombre de 71 años despistó en la ruta 12 y caminó varios kilómetros para buscar ayuda

El siniestro vial ocurrió en el km 138 de la Ruta Nacional N°12, donde un Chevrolet Zafira conducido por un hombre de 71 años y único ocupante, despista y termina en la zona del préstamo, entre los árboles y vegetación abundante.

El hombre circulaba desde San Miguel, provincia de Buenos Aires, hacia Corrientes. Manifestó que, pese a levantar los brazos y pedir ayuda, nadie se detuvo, quizá porque su automóvil no se veía desde la ruta.

Ante esta situación decidió empezar a caminar de regreso hasta llegar a un comedor en cercanías del km 134, donde una mujer dio aviso a las fuerzas de seguridad.

Afortunadamente el hombre no tuvo lesiones

Trabajó en el lugar patrulla de Gendarmería Nacional puesto Ceibas, una dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas y se pidió auxilio de Vialidad Nacional.

Temas SINIESTRO VIAL