Encontraron el cuerpo del hombre que se tiró al río Gutiérrez en Islas

Este sábado, en horas del mediodía, fue hallado el cuerpo sin vida del hombre de 74 años, oriundo de la localidad de Burzaco, provincia de Buenos Aires, quien había desaparecido en las aguas del Río Gutiérrez.

El mismo fue encontrado por un baqueano del lugar, quien dió aviso a las autoridades de la Prefectura Naval Argentina, dependencia Villa Paranacito, quiénes tomaron intervención en primera instancia.

Posteriormente, intervino la doctora policial, con conocimiento del Fiscal Auxiliar Gastón Popelka, quien formalizó una serie de directivas al respecto.