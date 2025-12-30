Difunden el listado de autoridades judiciales de Feria en la provincia

En el presente informe: listado completo de los y las integrantes de la magistratura y el funcionariado que se desempeñarán en ese período, al frente de los organismos de todas las jurisdicciones de la Justicia entrerriana.

El jueves 1 de enero de 2026 comenzará en toda la provincia la Feria Judicial que se extenderá hasta el 31 de ese mes.

Cesarán en ese lapso las actividades ordinarias del Poder Judicial de Entre Ríos. Pero los casos de urgencia serán atendidos por integrantes de la magistratura, del funcionariado y empleados/as que prestarán servicio durante toda la mañana, en el habitual horario de 7 a 13. Además, se podrán efectuar consultas telefónicas gratuitas a través de la línea de alcance nacional para atención ciudadana: 0800-444-6372.

El STJ, junto a la Procuración y la Defensoría General de la Provincia -teniendo en cuenta las presentaciones y propuestas recibidas-, dispusieron que serán responsables del servicio de justicia en Entre Ríos durante el receso las siguientes autoridades:

Superior Tribunal de Justicia:

Presidenta:

Gisela Nerea Schumacher -del 1 al 31/01/26.

Vocales:

Leonardo Portela -del 1 al 11/01/26.

Gabriela Teresita Mastaglia -del 1 al 11/01/26.

Marcelo Javier Marchesi -del 12 al 23/01/26.

Adriana Beatriz Acevedo -del 12 al 23/01/26.

María Gabriela López Arango -del 24 al 31/01/26.

Mariano Andrés Ludueño -del 24 al 31/01/26.

Secretario y secretarias del Superior Tribunal de Justicia:

Sebastián Emanuelli -del 1 al 8/01/26.

Andrea Carina Nassivera -del 9 al 16/01/26.

Mariela Soledad Aguerrevengoa -del 17 al 24/01/26.

María Fernanda Baima del 25 al 31/01/26.

Procuración General:

Fernando Lombardi -del 1 al 7/01/26.

Jorge Gamal Taleb -del 8 al 14/01/26.

Álvaro Pierola -del 15 al 20/01/26.

Ignacio Aramberry -del 21 al 26/01/26.

José Daniel Costa -del 27 al 31/01/26.

Defensoría General:

Maximiliano Francisco Benitez, desde el 1 al 5/01/2026.

-en materia Civil y Superintendencia General:

Arnoldo Lobbosco del 6 al 7/01/2026,

Yamila A. Frate del 8 al 15/01/2026,

María de los Angeles Banno del 16 al 23/01/2026

Pablo A. Conti del 24 al 31/01/2026.

-en materia Penal:

Rodrigo Juarez del 6 al 8/01/2026,

Sebastián Ludi del 9 al 15/01/2026,

Romina Cian del 16 al 22/01/2026,

Mariana Montefiori del 23 al 29/01/2026

Antonella Manfredi del 30 al 31/01/2026.

REGISTRO ÚNICO DE ASPIRANTES A GUARDA CON FINES ADOPTIVOS (RUAER):

Secretaría: María Silvana Spais -del 19 al 31/01/2026.

Equipo técnico RUAER:

Jurisdicción Paraná:

Maria Virginia Vizgarra -del 1 al 16/01/2026,

María Alcira Reggiardo Blanca -del 1 al 23/01/2026,

Gonzalo Pagnone -del 1 al 15/01/2026,

Florencia Fita -del 1 al 17/01/2026,

Agustina Butta Allende -del 1 al 20/01/2026 y el 31/01/2026,

Carolina Caino -del 26 al 31/01/2026

Belen Osorio -del 21 al 31/01/2026.

ÓRGANO DE REVISIÓN EN SALUD MENTAL ENTRE RIOS (ORSMER)

Martín Cabrera, Secretario Ejecutivo -del 1 al 11/01/2026.

Yamila A. Frate -del 12 al 15/01/2026,

María de los Angeles Banno -del 16 al 23/01/2026

Pablo A. Conti -del 24 al 31/01/2026

Equipo técnico del ORSM -en el marco de las competencias que le señala la Ley N° 10.445-

Asiento jurisdicción Paraná:

Luisina Franco Mangioni -del 1 al 31/01/2026,

Javier Armando Schubert -del 1 al 18/01/2026,

Gervasio Anzola -del 1 al 7/01/2026 y del 17 al 31/01/2026.

Asiento jurisdicción Concordia:

Cynthia Protzman -del 1 al 4/01/2026 y del 12 al 31/01/2026

Julia Russo -del 1 al 18/01/2026.

COORDINACIÓN EQUIPOS TÉCNICOS:

Alejo Amadeo de Zan -del 1 al 11/01/2026.

ETI DEL MPD, con afectación prioritaria para el desempeño de funciones en las Defensorías Penales, con asiento en la jurisdicción de Paraná:

Aranzazu Ormache -del 1 al 11/01/2026.

Servicio de Información y Comunicación (0343 4206156):

Martín Fabre -del 1 al 22/01/26.

Carolina Bonino -del 23 al 31/01/26.

GUALEGUAYCHÚ

Vocales del Tribunal de Juicio y Apelaciones:

Arturo Exequiel Dumon -del 1 al 10/01/26.

Mauricio Daniel Derudi -del 11 al 20/01/26.

Tobías José Podesta -del 21 al 31/01/26.

Juez y jueza en materia Civil, Comercial, Laboral, Familia y de Paz de Gualeguaychú, Urdinarrain y Larroque:

Luis Javier Frosch -del 1 al 16/01/26.

Susana María Gabriela Rearden -del 17 al 31/01/26.

Juez y jueza en materia Penal y Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad:

Ignacio Boris Nicolás Telenta -del 1 al 15/01/26.

Natalia Lorena Céspedes- del 16 al 31/01/26.

Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares:

Fernando Ochoa -del 1 al 31/01/26.

Carolina Costa -del 1 al 4/01/26.

Facundo Alvarez -del 1 al 4/01/26.

Natalia Bartolo -del 1 al 10/01/26.

Alejandra Montiel -del 5 al 11/01/26.

Emilce Rivollier -del 11 al 20/01/26.

Eliana Ghiglione -del 12 al 18/01/26.

Lucas Pascual -del 12/01/26 al 18/01/26.

Carolina Costa -del 19 al 27/01/26.

Jorge Gutiérrez -del 21 al 31/01/26.

Alejandra Montiel -del 28 al 31/01/26.

Defensorías Públicas:

-en materia Penal:

Pablo Ledesma del 1 al 15/01/26.

Martín Clapier del 16 al 31/01/26.

-en materia Civil:

Pablo Pattini del 1 al 15/01/26.

Ricardo N. Golly del 16 al 31/01/26.

En materia penal de niños, niñas y adolescentes:

Gabriela Urrels del 1/ al 10/01/26.

Del 11 al 31/01/2026 subroga la Defensoría Pública civil de la jurisdicción de Gualeguaychú.

Unidad de Letrados en Procesos de Salud Mental – Jurisdicción Gualeguaychú-:

(Gualeguaychú, Gualeguay e Islas del Ibicuy y Nogoyá)

Federico Martinez del 1 al 16/01/26.

Ludmila Euler del 17 al 31/01/26.

Equipo técnico REGISTRO ÚNICO DE ASPIRANTES A GUARDA CON FINES ADOPTIVOS (RUAER):

Jurisdicción Gualeguaychú:

Paula Ala del 1 al 16/01/26.

Paola Leites del 16 al 31/01/26.

ISLAS DEL IBICUY (VILLA PARANACITO)

Jueza y juez en materia Civil y Comercial, Laboral y de Paz de Villa Paranacito, Ceibas e Ibicuy:

Daniela Edith Zuluaga -del 1 al 15/01/26.

Agustín Adolfo Weimberg -del 16 al 31/01/26.

Fiscales:

Carolina Costa -del 1 al 4/01/26.

Facundo Alvarez -del 1 al 4/01/26.

Fernando Ochoa -del 5 al 11/01/26.

Alejandra Montiel -del 5 al 11/01/26.

Eliana Ghiglione -del 12 al 15/01/26.

Lucas Pascual -del 12 al 15/01/26.

Gastón Popelka -del 16 al 31/01/26.

Defensorías Públicas:

-multifuero:

Lautaro Boladeres del 1 al 15/01/26.

-en materia Penal:

Martín Clapier del 16 al 31/01/26.

-en materia Civil:

Ricardo Golly del 16 al 31/01/26.

30 de diciembre de 2025

SIC-STJER

Temas JUSTICIA ENTRERRIANA