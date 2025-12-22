 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Seguridad Vial

Se distribuyeron alómetros para los controles viales que realiza la policía

Los dispositivos de detección rápida de alcohol por aproximación, fortalecen el observatorio de Seguridad Vial sin necesidad de que el conductor descienda o sople a través de una boquilla.

22 Dic, 2025, 17:47 PM

En un paso clave para la modernización de los operativos de control en las rutas provinciales, el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, encabezó la entrega de seis alómetros -dispositivos de detección rápida de alcohol por aproximación- destinados a la Policía de Entre Ríos.

 

Esta acción se desarrolla en el marco del programa de fortalecimiento institucional del Observatorio de Seguridad Vial, con el objetivo central de dotar a la fuerza de herramientas tecnológicas que permitan una prevención más eficaz y una mayor agilidad operativa.

 

A diferencia de los alcoholímetros tradicionales, los alómetros permiten detectar la presencia de alcohol simplemente mediante la aproximación del dispositivo, sin necesidad de que el conductor descienda del vehículo o sople a través de una boquilla en una primera instancia.

 

"Estos dispositivos constituyen una herramienta fundamental que permite realizar controles con un flujo vehicular mucho más dinámico", destacó el ministro Roncaglia durante el acto de entrega.

 

"Nuestra prioridad es garantizar la seguridad en las rutas. Con estos equipos no solo ganamos rapidez, sino que enviamos un mensaje claro: la prevención es nuestra mejor herramienta para salvar vidas", concluyó Roncaglia.

Temas

Seguridad Vial

IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

