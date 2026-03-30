Encontraron el cuerpo de un hombre en un arroyo de Chajarí

En avanzado estado de descomposición, encontraron el cuerpo de un hombre en un arroyo
Del hallazgo tomaron conocimiento este domingo 29 de marzo, pasado al mediodía, reportó a El Entre Ríos la Jefatura Departamental de Policía Federación.
El cuerpo estaba en un arroyo ubicado en calle Concordia, entre Lombardia y 25 de Mayo. Concretamente “se constata un masculino sin vida, en posición cúbito ventral dentro del agua”, precisaron.
Intervinieron el fiscal, médico policial y Policía Científica, pero de momento no se logró establecer identidad, aunque se halló documentación a corroborar.
“El examen preliminar no evidenció signos de violencia, observándose avanzado estado de descomposición”, marcaron como dato relevante y se anticipó que se dispuso la autopsia.
Fuente: EER - Jefatura de Policía Federación.