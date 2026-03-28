Dramático incendio en pleno centro de Villaguay: evacuaciones y heridos

Un incendio de gran magnitud se desató este viernes por la noche en un local de comidas ubicado en pleno centro de la ciudad de Villaguay, generando momentos de tensión y alarma entre vecinos y transeúntes. Podría haber sido por un escape de gas.

Según reportes locales, la explosión provocó daños materiales en el comercio afectado, aunque afortunadamente no se registraron víctimas fatales por el momento. Los heridos fueron trasladados a centros de salud para recibir atención médica y se evalúa su estado.

Según las primeras informaciones, el foco ígneo se habría originado en el sector del patio del comedor, desde donde rápidamente se propagaron las llamas. Testigos en el lugar señalaron que se escucharon varias explosiones, lo que incrementó la preocupación y obligó a evacuar la zona de inmediato.

Ante la gravedad de la situación, personal policial y de bomberos trabajó intensamente para controlar el incendio y garantizar la seguridad. Como medida preventiva, se dispuso el corte de varias manzanas a la redonda, con el objetivo de evitar riesgos mayores y facilitar el operativo de emergencia.

El estado de salud de los heridos por la explosión en un restobar de Villaguay es crítico en tres de los cuatro casos, según confirmó a Elonce el subjefe de la Policía Departamental, Santiago Cerda Cáceres. El hecho ocurrió el viernes por la noche en calle San Martín al 500, casi esquina 9 de Julio, donde se produjo un incendio generalizado tras una fuerte detonación.

De acuerdo al reporte oficial, cuatro personas resultaron con quemaduras de distinta gravedad y fueron trasladadas inicialmente al Hospital Santa Rosa. Luego, por la complejidad de las lesiones, tres de ellos fueron derivados a centros de mayor complejidad.

“El último parte que tenemos es que uno de los propietarios de 43 años junto con una mujer de 29 años fueron trasladados al hospital San Martín de Paraná. La chica tiene más del 80% del cuerpo quemado con serias dificultades y permanece en la Unidad de Terapia Intensiva”, detalló el funcionario policial.

Fuentes: Uno-El Once.