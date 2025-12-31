Paula Morena presenta su nuevo lanzamiento "Sentirte de nuevo"

La letra habla de ese momento en el que alguien asegura que ya no ama, pero su mirada lo traiciona y revela lo contrario. A través de un sonido fresco y romántico, Paula logra transmitir esa lucha entre el orgullo y el deseo de volver a sentir, de reencontrarse con lo que nunca se apagó.

Paula Morena en Radio Máxima de Gualeguaychú

“Esta canción me conecta con ese sentimiento que muchos vivimos alguna vez en nuestra infancia: cuando te gusta alguien y sabés que también le gustás, pero él no se anima a decirlo. Por vergüenza, por el qué dirán o porque teme que sus amigos se rían. Esa mezcla de ternura, orgullo y deseo es lo que quise contar en esta historia.” – Paula Morena

“Sentirte de nuevo” estará disponible desde el viernes 7 de noviembre a las 21 hs en todas las plataformas musicales, junto con su videoclip oficial, que refleja la ternura y la pasión de un amor que nunca terminó de irse.

Paula Morena, nacida en la provincia de Tucumán. Desde su niñez, influenciada por artistas como Gloria Gaynor y Donna Summer, desarrolló

un profundo amor por el canto, que fue impulsado por su padre a los 8 años. A lo largo de su carrera, ha explorado géneros como el canto lírico, soul, gospel, salsa y cumbia. Su incursión en la música tropical comenzó a los 16 años, tiempo después, explorando nuevos estilos fundó su primera banda de soul y funk. En el 2016 brilló como solista en el ARGENTINA GOSPEL CHOIR y posteriormente fundó BLACK SOUL, donde se destacó como productora y líder vocal. En 2020, lanzó PAULA MORENA y La Gran Sureña, una big band que fusiona varios géneros musicales.

