 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Sociedad LANZAMIENTO

Paula Morena presenta su nuevo lanzamiento "Sentirte de nuevo"

La cantante Paula Morena vuelve a emocionar al ritmo de la cumbia con una nueva canción cargada de sentimiento y nostalgia: “Sentirte de nuevo”, una historia donde el amor, aunque se oculte, sigue estando presente.

31 Dic, 2025, 11:23 AM

La letra habla de ese momento en el que alguien asegura que ya no ama, pero su mirada lo traiciona y revela lo contrario. A través de un sonido fresco y romántico, Paula logra transmitir esa lucha entre el orgullo y el deseo de volver a sentir, de reencontrarse con lo que nunca se apagó.

 

Paula Morena en Radio Máxima de Gualeguaychú

 

“Esta canción me conecta con ese sentimiento que muchos vivimos alguna vez en nuestra infancia: cuando te gusta alguien y sabés que también le gustás, pero él no se anima a decirlo. Por vergüenza, por el qué dirán o porque teme que sus amigos se rían. Esa mezcla de ternura, orgullo y deseo es lo que quise contar en esta historia.” – Paula Morena

 

“Sentirte de nuevo” estará disponible desde el viernes 7 de noviembre a las 21 hs en todas las plataformas musicales, junto con su videoclip oficial, que refleja la ternura y la pasión de un amor que nunca terminó de irse.

 

 

 

Paula Morena, nacida en la provincia de Tucumán. Desde su niñez, influenciada por artistas como Gloria Gaynor y Donna Summer, desarrolló

un profundo amor por el canto, que fue impulsado por su padre a los 8 años. A lo largo de su carrera, ha explorado géneros como el canto lírico, soul, gospel, salsa y cumbia. Su incursión en la música tropical comenzó a los 16 años, tiempo después, explorando nuevos estilos fundó su primera banda de soul y funk. En el 2016 brilló como solista en el ARGENTINA GOSPEL CHOIR y posteriormente fundó BLACK SOUL, donde se destacó como productora y líder vocal. En 2020, lanzó PAULA MORENA y La Gran Sureña, una big band que fusiona varios géneros musicales.

 

💿 Disponible en todas las plataformas digitales

 

Contrataciones al 1163658065

Temas

LANZAMIENTO

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Sociedad

Te puede interesar

Teclas de acceso