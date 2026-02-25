El Gobierno provincial convocó a los gremios docentes a audiencia de conciliación

A través de un comunicado, las autoridades citaron para el lunes a los representantes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).
La reunión está prevista para el lunes 2 de marzo, a las 15, en el edificio de la Secretaría de Trabajo, en Paraná. La convocatoria parte de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos y se enmarca en lo que dispone el artículo 16º de la Ley 9.624, que establece el mecanismo de conciliación obligatoria en conflictos docentes.
