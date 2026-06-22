Un automóvil se incendió por completo en ruta 12

Bomberos de Ceibas recibe el aviso por incendio de vehículo cerca de las 5 de la mañana sobre la Autovía Nacional N.º 12, km 140, sentido Buenos Aires – Entre Ríos. Inmediatamente parte hacia el lugar el Móvil N.º 24.

Al arribo de la dotación, se constata que un vehículo marca Renault se encontraba con fuego generalizado. El personal procedió a realizar tareas de extinción, enfriamiento y remoción para lograr la completa sofocación del incendio.

Según manifestó el conductor, masculino de 63 años, único ocupante del vehículo y domiciliado en Villa Soldati (Buenos Aires), mientras se dirigía desde la provincia de Buenos Aires hacia la provincia de Corrientes comenzó a percibir olor a quemado. Al detenerse sobre la banquina observó humo proveniente de la zona del motor y posteriormente llamas, que rápidamente se propagaron a todo el rodado.

Afortunadamente, el conductor resultó sin lesiones.

Se trabajó en conjunto con personal policial del Puesto Caminero Brazo Largo, para el ordenamiento y control del tránsito mientras trabaja la dotación de Bomberos.

Intervinieron: Policía de Caminera Brazo Largo y una dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas

La unidad regresó al cuartel a las 06:37 hs.

Se aclara que el lugar del siniestro se encuentra a aproximadamente 27 km del cuartel, debido a que para acceder al sitio fue necesario utilizar el retorno ubicado en el km 134.

Con información de Bomberos Voluntarios de Ceibas

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