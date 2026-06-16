Triple choque en la ruta: tres vehículos colisionaron por un animal suelto

El siniestro provocó importantes daños materiales y generó serias demoras en el tránsito.

El hecho ocurrió cuando el conductor del primer vehículo, un camión, se topó de forma imprevista con el animal en medio de la ruta. Ante la imposibilidad de esquivarlo, lo embistió de frente, lo que obligó a una frenada brusca.

Debido a la corta distancia de frenado y la velocidad a la que transitaban, los dos automóviles que circulaban no lograron detener su marcha a tiempo, lo que desató un múltiple choque.

Al lugar asistieron rápidamente los servicios de emergencia y personal policial para asistir a los involucrados, retirar los rodados de la cinta asfáltica y ordenar la circulación de la zona, que se vio afectada durante varias horas.

Detalles

El siniestro fue a las 21,14h del lunes en el kilómetro 163 de la Ruta Nacional 12. Un camión térmico marca Iveco, chocó a un animal que estaba sobre la cinta asfáltica, y luego se sumaron una camioneta Amarok que también circulaba desde Buenos Aires a Gualeguay. En sentido contrario, desde Gualeguay a Ibicuy, viajaba una camioneta Fiat Strada, que también embistió al animal ya caído.