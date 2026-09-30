Médicos y odontólogos de PAMI iniciaron un paro nacional de 72 horas

Los médicos de cabecera y odontólogos que prestan servicios para PAMI iniciaron este miércoles un paro nacional de 72 horas, en reclamo de una recomposición de las retribuciones que reciben por la atención de jubilados y pensionados. La medida fue convocada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA) y se extenderá hasta el viernes 2 de octubre.

Durante las tres jornadas, los profesionales reprogramarán los turnos habituales y concentrarán la atención en situaciones urgentes. Además, mantendrán la prescripción de medicamentos para patologías prevalentes y atenderán casos espontáneos que, a criterio médico, requieran una intervención inmediata.

La medida tendrá otro impacto para los afiliados: APPAMIA informó que sus profesionales no emitirán órdenes médicas electrónicas durante el paro. Ante la necesidad de una prestación de este tipo, indicaron que los pacientes deberán recurrir al servicio de emergencias de PAMI.

El reclamo de médicos y odontólogos

El conflicto se profundizó luego de varias reuniones entre APPAMIA y las autoridades del PAMI para intentar modificar el esquema de pagos. Según planteó la asociación, las negociaciones permitieron conseguir algunos ajustes, aunque consideraron que resultaron insuficientes para revertir la pérdida de ingresos denunciada por los profesionales.

El punto de quiebre se produjo ante la última propuesta del organismo. De acuerdo con APPAMIA, las autoridades plantearon establecer una cápita de $3.000 por paciente y por mes, monto que la entidad consideró insuficiente para sostener los costos de los consultorios y la atención.

Frente a esa propuesta, la asociación dio por finalizadas las negociaciones y puso en marcha el plan de lucha que había comunicado previamente al PAMI y al Ministerio de Capital Humano.

Qué pasa con los turnos durante el paro

La protesta no implica una suspensión absoluta de la atención. Los afiliados que tenían consultas programadas para este miércoles, jueves o viernes deberán comunicarse con su médico de cabecera u odontólogo para conocer cuándo será reprogramado el turno.

En tanto, los profesionales continuarán atendiendo urgencias y situaciones espontáneas que necesiten una intervención inmediata. También se mantendrán las prescripciones de medicamentos destinadas a patologías prevalentes.

En el caso de las órdenes médicas electrónicas, APPAMIA anticipó que no serán emitidas por sus profesionales mientras se mantenga la medida de fuerza y señaló que los afiliados deberán recurrir al servicio de emergencias de PAMI cuando necesiten una prestación.

Cuestionamientos al sistema de pago

El conflicto se arrastraba desde hacía varios meses y estaba relacionado con los cambios implementados en el sistema de retribución para médicos de cabecera y odontólogos. APPAMIA cuestionó particularmente el mecanismo de pago por cápita y sostuvo que los valores no permitían cubrir adecuadamente los costos de funcionamiento.

Representantes del sector señalaron que, bajo el esquema cuestionado, los médicos de cabecera llegaron a recibir alrededor de $270 por paciente por mes, mientras que para los odontólogos el monto rondó los $374, aunque esos valores variaron según el período y el sistema considerado.

Desde APPAMIA plantearon que el problema podía repercutir también sobre los jubilados y pensionados, al dificultar la permanencia de profesionales dentro del sistema y el sostenimiento de la atención, publicó MDZ.

La asociación advirtió, además, que si no obtenían una respuesta de las autoridades podrían avanzar con nuevas medidas de fuerza de mayor intensidad. Mientras tanto, hasta el viernes, el principal impacto estará puesto en la reprogramación de consultas habituales y la priorización de las urgencias.

Fuente: elonce.com

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