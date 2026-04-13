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Sociedad JUDICIALES

Lanzan pedido de captura internacional para supuesto autor de un homicidio

Desde el Ministerio Público Fiscal de Colón se solicita la colaboración de los medios y población para localizar a Nicolás Alexander Acosta, alias Nino, con orden de detención inmediata por una causa por homicidio.

13 Abr, 2026, 13:59 PM

Desde esta Jefatura Departamental, bajo las directivas emanadas por el Ministerio Público Fiscal a cargo del Dr Alejandro Perroud, se solicita la colaboración activa de la población y de los medios de comunicación para localizar a un ciudadano sobre quien pesa una orden de detención inmediata en el marco de una causa por homicidio.

 

En cumplimiento de lo dispuesto mediante el Oficio N° 559, vinculado a la causa caratulada "NN S/HOMICIDIO SIMPLE" (Legajo OGA Nº 139/26), se ha instruido la captura nacional e internacional del ciudadano:

 

NICOLÁS ALEXANDER ACOSTA, alias “NINO”

 

Canales de Comunicación Urgente

 

Se insta a la comunidad a que, de poseer datos fidedignos sobre su paradero o haberlo divisado, procedan a dar aviso de manera inmediata y bajo estricta reserva.

 

Cualquier información puede ser reportada a través de las siguientes vías de contacto:

 

· Línea gratuita 101.

 

· Sala de Comunicaciones y Emergencias: +54 9 343 405-4033.

 

· División Investigaciones e Inteligencia Criminal: +54 9 3447 64-2315.

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