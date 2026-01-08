La recaudación de ATER en 2025 creció 59% anual y llegó a casi $1 billón

La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) recaudó en diciembre pasado $97.364 millones. Fue el segundo mejor mes del año, después de octubre. Con este dato, el organismo cerró el balance 2025 con un crecimiento nominal del 59,17%, al contabilizar casi $1 billón.

Precisamente, el fisco provincial generó en $988.615 millones durante los doce meses de 2025. La cifra se ubicaría por encima del nivel inflacionario anual previsto en poco más de 31% acumulado, que será informado oficialmente la semana próxima por el Indec.

Cabe recordar que ATER puso en marcha en el tramo final del año un Plan Especial de Facilidades de Pago. En tres etapas, desde agosto -y con prórroga hasta el 30 de diciembre-, pudo cobrar deudas a contribuyentes, fundamentalmente empresas, que permitió mejorar la performance al cierre de año.

Impuestos en Entre Ríos: recaudación 2025

Por Ingresos Brutos se recaudaron en 2025 $674.798 millones en Entre Ríos. Así, bajó participación en el total de recaudación de ATER, al pasar del 75% en 2024 al 68% en 2025.

En segundo lugar se ubicó el Inmobiliario, con $111.512 millones en 2025 ($59.728 millones por el Urbano y $51.783 por el Rural). Así, subió su incidencia y representó el 11% del total.

En tercer lugar quedó el Automotor, con $101.683 millones en 2025. Este tributo, que al igual que el Inmobiliario Urbano se pudo pagar hasta en cinco cuotas, representó el 10% del total recaudado.

Por el impuesto de Sellos se generaron $84.660 millones en 2025 y quedó cuarto. Este tributo viene aumentando su participación en la masa recaudatoria y representó estimativamente el 9%, publicó Dos Florines.

Quinto se ubicó el impuesto a las Profesiones Liberales, que generó al fisco $10.249 millones en 2025, publicó Dos Florines. (APFDigital)