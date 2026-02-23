Balearon e hirieron a dos policías de Delitos Rurales en una estancia de Santa Elena

Se trata de personal local dependiente de la Dirección de Prevención de Delitos Rurales que se encontraba realizando un operativo de abigeato cuando recibieron los disparos, según confirmaron fuentes policiales.

Los heridos fueron trasladados de urgencia al Hospital de Santa Elena, donde recibieron atención médica.

Según se informó al sitio La Sexta desde la Brigada de Abigeato de La Paz, uno de los efectivos resultó con una herida en el hombro y el otro en una pierna. Ambos se encuentran fuera de peligro.

El ataque armado a los funcionarios ocurrió en tierras de la estancia Santa Sofía, de la familia Giebert. Al lugar se dirigieron refuerzos para intentar dar con los autores del tiroteo.

Fuente: La Sexta y Análisis