Mar del Plata y su arquitectura: una ciudad para recorrer más allá de la costa

Desde residencias aristocráticas europeas hasta viviendas populares de mediados de siglo y exponentes clave del movimiento moderno, La Feliz es un museo de construcciones a cielo abierto que merece ser recorrido.

Si viajás a la ciudad fuera de la temporada alta o te toca algún día nublado que no te permite disfrutar de la playa, caminar estos permite descubrir una faceta distinta de la ciudad. Si la idea ya te tentó y empezaste a mirar opciones de pasajes a Mar del Plata, el paso que sigue es armar un circuito patrimonial y cultural que contemple las edificaciones más emblemáticas y te transporte hacia una recorrida sobre la memoria histórica del país.

Villa Victoria: la arquitectura de madera traída de Europa

En medio del auge de las residencias señoriales de mampostería y piedra, surgió en el barrio Los Troncos una propuesta diferente. La tía abuela de Victoria Ocampo mandó a importar desde Inglaterra en 1912 una vivienda prefabricada completa de madera, diseñada por la firma Boulton & Paul Ltda.. Las piezas llegaron en barco embaladas en cajones y se ensamblaron directamente en el terreno.

Con el paso de los años, la casa se convirtió en el punto de reunión de destacadas figuras de la literatura y el arte como Adolfo Bioy Casares y Jorge Luis Borges. Hoy el predio funciona como el Centro Cultural Victoria Ocampo y pertenece al municipio. La casona y sus jardines arbolados pueden ser recorridos, además de utilizar el predio para eventos locales.

Las villas de veraneo: el pintoresquismo en las lomas

A fines del siglo XIX y comienzos del XX, Mar del Plata se consolidó como el destino de descanso de la élite bonaerense. Las familias más acomodadas buscaban replicar en la costa atlántica a los balnearios de moda europeos, como Biarritz o Trouville. Esta búsqueda de prestigio social definió la vida pública de la época y se consolidó a través de imponentes residencias de verano.

Estas mansiones provenían del pintoresquismo europeo, caracterizado por la asimetría de sus plantas y la integración con extensos jardines. En sus fachadas predominaban los techos muy inclinados con cubiertas de tejas o mansardas, torres, chimeneas prominentes, combinado con piedra rústica y entramados de madera a la vista.

El ejemplo más representativo de esta época es la Villa Ortiz Basualdo, construida entre 1909 y 1910 en la loma de Stella Maris y ampliada en los años veinte. La residencia combina influencias del pintoresquismo francés y anglonormando, destacándose por sus maderas trabajadas a mano y la calidad de sus acabados artesanales.

En la actualidad, la propiedad pasó a manos del gobierno local y hoy funciona como sede del Museo Municipal de Arte Juan Carlos Castagnino, lo que permite visitar sus salones, contemplar el mobiliario original y visualizar cómo se proyectaba a la ciudad a comienzos del siglo pasado.

La Casa sobre el Arroyo: la obra que cambió la perspectiva

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Frente a la tradición pintoresquista de las villas y la calidez de los chalets de barrio, Mar del Plata también cuenta con un hito vanguardista de proyección internacional. La famosa Casa del Puente o Casa sobre el Arroyo representó un quiebre dentro de la construcción de la ciudad, introduciendo los principios de la arquitectura moderna en un entorno natural.

Diseñada y construida entre 1943 y 1945 por los arquitectos Amancio Williams y Delfina Gálvez Bunge, la edificación fue concebida como vivienda y estudio musical para el compositor Alberto Williams, padre de Amancio. El proyecto buscó resolver la relación entre una estructura tridimensional de hormigón armado y la topografía propia del terreno.

Su elemento más icónico es la estructura en forma de arco que salva el cauce del arroyo Las Chacras. La vivienda parece flotar sobre la naturaleza y su estilo con ventanas corridas permite una conexión visual ininterrumpida de 360 grados.

Reconocida en todo el mundo como un referente del Movimiento Moderno, la propiedad pertenece hoy al patrimonio municipal y funciona como espacio museo. Al tratarse de un espacio protegido, las visitas guiadas se organizan con cupos limitados, por lo que es importante consultar la disponibilidad y los requisitos de ingreso antes de concurrir.

Como recorrer la arquitectura de Mar Del Plata

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El punto principal a tener en cuenta es organizar el circuito por zonas. El punto de partida más recomendable es la loma de Stella Maris, donde todavía se encuentran varias de las principales residencias de principios de siglo. Calles como Alvear o Pellegrini permiten apreciar varias de estas propiedades antes de ingresar al Museo Castagnino.

Para observar el famoso chalet marplatense, se pueden recorrer barrios como La Perla, Plaza Mitre y Los Troncos. También se puede consultar el archivo digital de la Universidad Nacional de Mar del Plata como guía para identificar las distintas variantes de corte de piedra, techos y porches que caracterizan a cada construcción.

La Casa sobre el Arroyo requiere una planificación diferente e inscripción previa a través de la web oficial de Turismo Mar del Plata.

Un viaje por la memoria urbana marplatense

Cambiar la perspectiva y recorrer las calles de Mar del Plata con la mirada puesta en sus fachadas permite comprender la evolución de una ciudad que creció mucho más allá de su franja costera. Cada casona que nos cruzamos es un viaje por la memoria urbana y social argentina.

Esta forma de recorrer Mar del Plata es una alternativa ideal para escapadas en temporada baja o durante días nublados o de mucho viento. Si querés organizar tu próxima visita de forma rápida y llevar toda la información en tu celular, descargá la APP en iOS de Central de Pasajes y consultá las mejores opciones para tu viaje.