Tragedia: tres personas de Urdinarrain fallecieron en un siniestro en ruta 39, Rosario del Tala

Tres personas que viajaban en un vehículo de la Municipalidad de Urdinarrain fallecieron en un siniestro vial ocurrido poco antes de las 5 de la mañana en el kilómetro 56 de la ruta provincial 9, frente al Jockey Club de Rosario del Tala.

Las tres personas –dos hombres y una mujer-, que murieron en el choque fatal ocurrido este martes sobre la Ruta Provincial 39 eran oriundas de Urdinarrain y viajaban hacia Paraná en un vehículo perteneciente al área de Desarrollo Social de ese municipio. Así lo confirmó a Elonce la subjefa de la Policía Departamental Tala, Etelvina Piccni, quien brindó nuevos detalles sobre la tragedia.

Alrededor de las 4,50h, un camión Scania con acoplado que transportaba bolsas de cal viva chocó de frente contra una Citroën Berlingo, luego de presuntamente embestir a un caballo suelto.

Por causas que se investigan, el transporte habría embestido a un equino que se encontraba sobre la ruta. Como consecuencia del impacto, el conductor habría perdido el control, se cruzó de carril y chocó de frente contra el utilitario Citroën Berlingo que circulaba en sentido contrario con destino hacia la capital provincial.

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales , el transporte de carga circulaba en dirección este-oeste y era conducido por un hombre de 52 años oriundo de Chajarí. Por causas que se tratan de establecer, el camionero habría colisionado con un equino que se encontraba sobre la cinta asfáltica.Como consecuencia de la colisión, los tres ocupantes de la camioneta fallecieron en el lugar.

En tanto, el conductor del camión sufrió lesiones y fue trasladado al hospital para recibir atención médica.