Faustino Figueroa, entrerriano de 9 años, ganó el certamen Nacional de Talentos en Salta

Faustino Figueroa, entrerriano de 9 años, ganó el certamen Nacional Talentos Salta Récord 2026.

Faustino, triunfó en la primera edición del Certamen Nacional e Internacional Talentos Salta Récord, un concurso impulsado desde Salta por el productor Ariel Castillo.

Faustino llegó tras sorprender en sus presentaciones y recientemente cantó “Piel morena” con El Chaqueño Palavecino en la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, en Catamarca. Así lo contó en un diálogo con RADIO MÁXIMA.

Talento Salta Records, es un certamen totalmente gratuito, destinado a niños de 6 a 15 años de todo el país y países vecinos, que busca descubrir y dar visibilidad a nuevas voces del folclore infantil.

En esta primera edición participaron más de 45 chicos y chicas de provincias como Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, San Luis, Formosa y también de Bolivia.

Emotivas palabras de Faustino

En su cuenta de Instagram, Faustino manifestó que “con mis nueve años puedo decir con emoción y mi corazón que explota, que fui Ganador del Certamen Nacional de Talentos Salta record 2026”.

“Quiero decirles algo desde lo más profundo de mi corazón. No lo viví a este certamen como una competencia. Lo viví como un compartir, como un regalo de conocerme con mis compañeros, de abrazarnos entre provincias, de aprender uno del otro. Todos los participantes que fuimos parte tenemos las condiciones, tenemos la luz y tenemos la voz para concretar todo lo que nos propongamos. Somos todos ganadores porque nos animamos a soñar y a cantar nuestro folclore”, agregó.

Dijo también que “quiero agradecer especialmente al equipo de Salta Record 2026, a Ariel Castillo y a todo su equipo, que me dieron la oportunidad de representar a mi provincia, Entre Ríos, en su provincia, en Salta La Linda. Gracias por creer en mí, por el espacio y por el respeto”.

Destacó además que “siempre voy a estar agradecido, porque esto no es solo mío. Es un proyecto que vengo transitando junto a ustedes, junto al público que me acompaña, junto a los medios de comunicación que me abrieron las puertas con tanto respeto, y junto a cada persona que tuvo el gesto enorme de mandarme un mensaje de buenos deseos, de comprarme un numerito de la rifa, de colaborarme con la compra de empanadas. Cada ayuda, por más chiquita que parezca, para nosotros fue gigante”.