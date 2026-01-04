Justicia: conductas inadecuadas, escandalos, egos y ausencias

La “justicia no se mancha” ponele, el poder judicial como servicio público tanto a nivel nacional como provincial, enfrenta una imagen pública negativa marcada, por la falta de confianza en la imparcialidad y honestidad de algunos de los integrantes en los tribunales, su imagen decayó notablemente, la mayoría de los ciudadanos considera que la justicia es poco confiable y que no cumple eficientemente su función. La inmoralidad de algunos jueces en Argentina, es un tema que genera preocupación y controversia, no tiene una respuesta simple o definitiva. Se pueden encontrar casos de jueces acusados de corrupción, estar ligados al narcotráfico, o de tomar decisiones basadas en intereses personales con faltas injustificadas, utilizando recursos públicos, lo que genera una percepción muy negativa de la ciudadanía de la justicia, que con sus impuestos les paga sus sueldos, con el decadente y escandaloso caso de Julieta Makintach la mujer de 46 años que se mostraba caminando como si fuera una actriz en pleno rodaje y en sede judicial, el ego de la mujer supero a la razón “la deteriorada imagen de la Justicia recibió otro duro golpe” Makintach fue recusada y anulado el juicio “no sólo las abogadas y abogados deben cumplir con normas éticas; la Justicia, a través de su accionar, debe demostrar su imparcialidad, objetividad y neutralidad”.

¿ En la Argentina no hay independencia entre los tres poderes? esta independencia de poderes, también conocida como la separación de poderes, es un principio fundamental en las democracias modernas que busca evitar la concentración de poder en una sola entidad. Este principio establece que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial deben funcionar de manera independiente, cada uno con sus propias funciones y responsabilidades. En esta humilde nota resaltamos algunos hechos que llevaron adelante estos empleados públicos, conforme lo dice la C.N.en su Artículo 110. Los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta, y recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley y que no podrá ser disminuida en manera alguna, mientras permaneciesen

en sus funciones. Y de alguna forma u otra, algunos parece fueron protegidos por el poder político de turno.

ENTRE RIOS.LA Sra. JUEZA SUSANA ESTER MEDINA Y SUS 600 INASISTENCIAS

La caja de resonancia del superior tribunal de justicia y las esquirlas del caso de la vocal Susana Ester Medina, “Por un lado, la investigación política, propia del juicio político, que esta pedido que revisa cuestiones de desempeño funcional, decoro, integridad, transparencia y garantías de imparcialidad”. Por otro lado debería haber una investigación penal, que debe determinar si hubo o no comisión de delitos. Entre Ríos ha atravesado escándalos de enorme envergadura, con un exgobernador condenado, la historia detrás del video de Edgardo Kueider contando dinero en la Casa de Gobierno de Entre Ríos Las imágenes fueron grabadas por cámaras de seguridad en su oficina cuando el ex senador era secretario general del ex gobernador Gustavo Bordet. Se filtraron por un hackeo a su teléfono. Fueron encontradas en un allanamiento a su departamento en CABA en la causa por enriquecimiento ilícito más la detención en Paraguay con 200.000 dólares en un bolso. La provincia ya vivió la experiencia de la corrupción estructural. Por eso es indispensable que el Ministerio Público inicie una pesquisa penal”.

En las últimas dias,i ngreso un pedido de juicio político contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Susana Ester Medina, se presentó formalmente en la Cámara de Diputados y se argumenta el presunto mal desempeño de la magistrada en razón de 660 ausencias injustificadas, el uso indebido de bienes del estado y el impacto de la conducta en las cuentas públicas. El pedido lo hace un histórico dirigente de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) de Gualeguaychú. El señor se dirigió a la Mesa de Entradas de la cámara baja la presentación está dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein. Allí se solicita la apertura del trámite para evaluar la conducta funcional de la vocal, cuya actuación expuesta y corroborada por información oficial del STJ y por hechos de público conocimiento- “configura mal desempeño, afectación a los deberes de conducta, compromisos éticos incompatibles con la magistratura y vulneración del principio de independencia y probidad judicial en el texto se mencionan las constancias oficiales del STJ y la investigación periodística de Análisis. Surgen con claridad patrones reiterados de comportamiento que comprometen gravemente los deberes institucionales de la magistrada denunciada”.

Más adelante, se detallan las ausencias “reiteradas e injustificadas” de la magistrada, que suman 660 días hábiles sin prestar funciones, en incumplimiento del régimen de licencias. Y se mencionan las consecuentes demoras en la resolución de expedientes.

“Este patrón configura, por su extensión y persistencia, si no un grave abandono de funciones, una indolencia incompatible con la responsabilidad propia de cualquier juez, y particularmente de un integrante del máximo tribunal provincial”.

En otro punto de la presentación se enumeran las licencias por capacitación tomadas por Medina “en exceso de los reglamentos”, que no encuadran en las pautas reglamentarias establecidas, que indican que no pueden superar los 20 días al año y no prevén el cobro de viáticos que en muchas ocasiones fueron percibidos por la vocal.Susana Ester Medina.

EMILIO EL “BOCHINCHERO”: Emilio Aroldo Castrillón cuando era empleado público (vocal del superior tribunal de justica entrerriano) fue denunciado por violencia, y además en pocos días hábiles, el vocal del Superior Tribunal accedió al sistema previsional, organismo que presidia en ese momento Edgardo Scarione que le otorgó el beneficio en tiempo record, algo que para cualquier entrerriano de a pie demora meses una celeridad vergonzante en la robada y endeudada provincia de Entre Ríos, su expediente para acceder al beneficio de la jubilación circulaba más rápido que Franco Colapinto,el hombre oriundo de La Paz famoso por protagonizar un hecho indecoroso en la vía pública. Castrillón tuvo un violento altercado e incidentes con varias personas. Se enojó por la música con volúmenes altos y terminó rompiendo góndolas que fueron grabadas en un video.

El expresidente del Superior Tribunal de Justicia Castrillon fue denunciado en su momento en La Paz por al menos tres personas, que lo acusaron de violentar, romper y alterar la paz social, luego de provocar incidentes en un kiosco ubicado a poca distancia de su domicilio y como si esto fuera poco, también fue notificado en su momento de la denuncia que promoviera la “faltadora” Sra. Susana Ester Medina (actual jueza) por violencia de género , Emilio Aroldo Eduardo Castrillón, en ese momento vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que integraba la Sala Civil y Comercial, fue notificado de la denuncia por violencia de género que le entabló su colega del alto y honorable cuerpo, Susana Ester Medina. El propio Castrillón confirmó, que fue notificado de la apertura de la investigación. Por el tenor de la denuncia de la jueza Medina, el caso se va a tramitar en la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Abuso Sexual el Poder Judicial, a cargo del fiscal Leandro Dato, se decía en ese momento.

EL EXCENTRICO CASO OYARBIDE ….!

“juez mediático”, una figura que “no se conforma con la silenciosa dignidad del ejercicio jurisdiccional, sino que siente la necesidad de exponerse bajo las luces y pantallas, disfrazando de actividad institucional lo que en realidad es un manto de narcisismo”. La vergüenza de la “promiscuidad de la justicia” quedo demostrado por el (difunto) juez Norberto Oyardibe al decir que fue amenazado y así parece cambiar su sentido de la lógica para impartir justicia. El mediático señor Norberto Oyarbide de riguroso jaquette, avanzaba por la alfombra roja con una diva de los setenta de un brazo y una rubia despampanante del otro. Es la noche de la inauguración del festival de cine de Mar del Plata. La gente lo reconoce y él saluda orgulloso. No es un actor, aunque se mueve frente a los flashes como si lo fuera. Era el juez Norberto Oyarbide, corría el año 2009 y el juez federal concentraba las causas más sensibles contra el poder. Estaba en el apogeo de su carrera, el juez de los flashes, los escándalos y las relaciones oscuras con el poder supo acumular las causas más sensibles de la política, lo mismo que postales famosas y sobreseyó en tiempo récord a los Kirchner y procesó a Macri por espionaje.

EL EGO DE MAKINTACH SUPERO AL RACIOCINIO

El video donde la jueza Makintach confirma que estaba grabando un documental la conducta de la jueza Julieta Makintach, (subrogante) integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 3 de San Isidro, quien estuvo a cargo del juicio por la muerte de Diego Maradona atenta directamente contra la credibilidad del Poder Judicial y, al mismo tiempo, es un llamado para “reforzar los mecanismos de ética y control judicial, porque la justicia no puede ni debe convertirse en un espectáculo mediático”. La decisión de Makintach de introducir equipos de filmación en el recinto judicial constituyó una violación a los principios de imparcialidad, reserva y decoro que rigen la función judicial. La organización advirtió a su vez que este episodio representa un caso paradigmático es mero narcisismo”.

La magistrada es señalada por haber organizado la filmación de un documental de carácter personal, titulado Justicia Divina, dentro de la sala de audiencias y sin la debida autorización.

ROSARIO-NARCOS Y UN JUEZ:

Marcelo Bailaque es el titular del Juzgado Federal N° 4 de Rosario La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria al juez federal Marcelo Bailaque, investigado en tres causas penales por extorsiones a empresarios y presuntos vínculos con el narcotráfico en Santa Fe, entre otros delitos.

LA JUEZA NORMA MAZZUCCHELLI:

Acusada de haber pedido una coima para destrabar una sucesión Norma Abate de Mazzucchelli se desempeñaba como magistrada en la Cámara Civil y Comercial en la provincia de La Rioja, el jury de enjuiciamiento la encontró responsable de mal desempeño y la apartó de su cargo la jueza riojana Norma Abate de Mazzucchelli, acusada de haber pedido una coima para destrabar un trámite de sucesión, fue destituida del cargo que desempeñaba como magistrada en la Cámara Civil y Comercial de La Rioja. El tribunal de enjuiciamiento en su contra se conformó luego de que se conociera una grabación de un canal capitalino que comprometía a la ex jueza, que fue encontrada culpable de mal desempeño por haber tenido “conductas lesivas” contra los intereses de la sociedad y una manifiesta “indignidad moral” para ejercer su rol.

”LA JUEZA Y EL REO”

Mariel Alejandra Suárez (51) fue destituida como jueza penal de Comodoro Rivadavia, Chubut, acusada de un hecho escandaloso: haberse besado con un preso, escandalo en Chubut por un video de una jueza a los besos con un condenado a perpetua en un penal, La magistrada de Comodoro Rivadavia, que integró el tribunal que sentenció al detenido y votó en contra de la pena.(en disidencia) La jueza llegó al lugar detentivo (Instituto Penitenciario Provincial) (IPP) de Trelew y pidió ver a uno de los detenidos. Cuando le avisaron que finalizaba el horario de visitas. En la sala donde se produjo el encuentro había cámaras. Lo que filmaron los dispositivos provocó un escándalo en la provincia de Chubut. Que se mediatizó. El Superior Tribunal de Justicia de Chubut ordenó iniciar actuaciones administrativas contra la jueza Mariel Alejandra Suárez por “conductas inadecuadas”. Se trata de la magistrada penal de la circunscripción de Comodoro Rivadavia. El reo en cuestión, considerado de alta peligrosidad, fue identificado como Cristian Omar Bustos, alias Mai, quien fue condenado a perpetua en Esquel por matar a un policía en 2009 por un tribunal que integraba, precisamente, la jueza Suárez: ella votó en disidencia.

Todo se descubrió cuando la seguridad interna del instituto penitenciario denunció ante la autoridad superior lo sucedido entre la jueza y el condenado en la sala que compartieron por casi tres horas. Se besaron, se abrazaron.

CONCLUSION: Es importante y hay que decir que la mayoría de los jueces cumplen con su trabajo de manera profesional, ética y en silencio. Nuestro respeto y saludo a los buenos jueces que actúan con principios morales y valores que guían su conducta en el ejercicio de su función judicial. Estos principios, que a menudo se encuentran plasmados en códigos de ética judicial, tienen como objetivo garantizar una buena administración de justicia imparcial, justa y eficiente. ¿Qué duda puede haber de que hace al ejercicio administrativo del Estado? La única duda, es la que hace a la probidad del magistrado. ¿”La Justicia, no se mancha”? La Constitución establece un modelo de responsabilidad que es incompatible con una magistratura sin presencia, sin conducción y sin continuidad. La función jurisdiccional es indelegable: los jueces no pueden “dejar el juzgado funcionando solo” mientras asumen un rol de embajador permanente en otros ámbitos que en muchos casos, poco tienen que ver con la tarea de administrar justicia.

Por: Maximaonline.