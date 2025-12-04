Jura de legisladores: Atilio Benedetti cuestionó “la falta de respeto a la solemnidad”

El legislador cuestionó las invocaciones durante los juramentos y señaló que “deteriora una actividad que tiene que ser ejercida con responsabilidad y respeto” y lamentó que se hubiera perdido, “el cuidado por las formas” que se logró con el retorno de la democracia a la Argentina.

“Yo comparto este sentimiento de vergüenza, es muy vulgar. La falta de respeto a las normas, a la solemnidad que debe tener un acto de jura de legisladores”, indicó Benedetti.

En la misma línea, Benedetti analizó la postura inicial del ejecutivo nacional. “Son fenómenos de época, todo es un reality. También este presidente, en los primeros dos años, cuidó poco las formas, lo que ahora corrigió”.

En otro orden, el legislador observó con optimismo la gestión del presidente y expresó que “está claro que todos los argentinos mayoritariamente, estamos decididos a tener este nuevo paradigma que es el equilibrio fiscal. Si hay algún éxito del gobierno, es haber podido plantar esa idea de que no se puede gastar más de lo que se tiene”.