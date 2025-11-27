 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad PROVINCIA

El lunes comienza el cronograma de pagos para la administración pública provincial

El cronograma continuará durante toda la semana.

27 Nov, 2025, 08:04 AM

El gobierno provincial informó que el cronograma de pagos para los haberes del mes de noviembre a activos y pasivos de la administración pública de Entre Ríos, inicia el lunes 1 de diciembre.

 

Cronograma de pago

 

Lunes 1/12/25, (acreditación el sábado 29): hasta 685.000 pesos.

 

Martes 2/12/2025: desde 685.001 hasta 920.000 pesos.

 

Miércoles 3/12/2025: desde 920.001 hasta 1.100.000 pesos.

 

Jueves 4/12/2025: desde 1.100.001 hasta 1.400.000 pesos.

 

Viernes 5/12/25: desde 1.400.001 hasta 1.930.000 pesos.

 

Martes 9/12/25, (acreditación el sábado 6): más de 1.930.001 pesos.

