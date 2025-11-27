El lunes comienza el cronograma de pagos para la administración pública provincial

El gobierno provincial informó que el cronograma de pagos para los haberes del mes de noviembre a activos y pasivos de la administración pública de Entre Ríos, inicia el lunes 1 de diciembre.

Cronograma de pago

Lunes 1/12/25, (acreditación el sábado 29): hasta 685.000 pesos.

Martes 2/12/2025: desde 685.001 hasta 920.000 pesos.

Miércoles 3/12/2025: desde 920.001 hasta 1.100.000 pesos.

Jueves 4/12/2025: desde 1.100.001 hasta 1.400.000 pesos.

Viernes 5/12/25: desde 1.400.001 hasta 1.930.000 pesos.

Martes 9/12/25, (acreditación el sábado 6): más de 1.930.001 pesos.