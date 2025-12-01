Diputados avanza en el proyecto para prevenir el bullying y el ciberacoso escolar

Las Comisiones de Educación, Ciencia y Tecnología y de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados de Entre Ríos realizarán este martes a las 13 una reunión conjunta en el Salón de los Pasos Perdidos para comenzar a debatir el Proyecto de Ley de Prevención integral del acoso escolar y ciberacoso en la provincia, impulsado por la diputada de Juntos por Entre Ríos (JxER), Gabriela Lena.

La iniciativa, que consta de 16 artículos, busca generar un marco legal y operativo para "prevenir, detectar, intervenir y acompañar" situaciones de bullying y ciberacoso en todos los establecimientos educativos entrerrianos. Su principal novedad es el enfoque integral que promueve, estableciendo deberes y responsabilidades claras no solo para el Estado y las instituciones, sino también para los estudiantes y sus familias.

Aspectos centrales del proyecto

El proyecto de ley define el acoso escolar, el ciberacoso y el concepto de Corresponsabilidad Familiar. Determina al Consejo General de Educación (CGE) como la autoridad de aplicación, quien deberá elaborar un Protocolo de actuación unificado.

Entre los puntos más destacados, la propuesta de Lena incluye:

Obligaciones específicas para las instituciones educativas y los deberes de las familias.Un Régimen de medidas y sanciones que contempla la aplicación de multas a las familias cuya falta de colaboración o acción se compruebe en casos donde sus hijos sean identificados como agresores.La creación de un Registro Provincial de carácter reservado administrado por el CGE.Una Coordinación Institucional con diversos Ministerios, Organismos de protección de derechos y Municipios para asegurar un abordaje holístico.Una consideración para familias en situación de vulnerabilidad, que podrán sustituir la multa por trabajo comunitario o participación en programas de formación obligatoria.

El rol clave de la familia

La diputada Lena fundamentó su proyecto señalando que la experiencia de otras provincias demuestra que la prevención "no puede depender exclusivamente de la acción institucional". Recalcó la necesidad de un "involucramiento de todos los actores de la comunidad educativa, siendo la familia el primer espacio de socialización y construcción de pautas de convivencia".

La legisladora insistió en que el acoso escolar no es un "fenómeno pasajero", sino una forma de violencia que exige detección temprana e intervención institucional efectiva con el acompañamiento activo de las familias. Las deliberaciones de la Comisión Conjunta continuarán en las próximas semanas, buscando avanzar en una normativa que se alinea con la tendencia nacional hacia políticas públicas de abordaje integral. (APFDigital)