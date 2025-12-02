El EPRE definió las nuevas tarifas de energía eléctrica para diciembre

Mediante la Resolución Nº 220, el Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) aprobó el nuevo cuadro tarifario de electricidad que estará vigente entre el 1° y el 31 de diciembre de 2025.

El organismo dispuso la aplicación de los precios mayoristas actualizados del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y prorrogó los beneficios implementados para los usuarios residenciales de menores ingresos.

De acuerdo con el texto, la medida se adoptó teniendo en cuenta una serie de resoluciones previas de la Secretaría de Energía de Entre Ríos —entre ellas, la Nº 248/25 y sus prórrogas— que suspendieron el traslado pleno del Valor Agregado de Distribución (VAD) y otorgaron un subsidio provincial del 6% para el segmento Nivel 2 (menores ingresos), hasta un tope de 300 kWh mensuales.

Continúa la asistencia provincial a los sectores de menores ingresos

La resolución confirma que las distribuidoras deberán mantener la aplicación del subsidio provincial, que descuenta parte del VAD en las facturas de los usuarios Nivel 2. Además, se ordena que, en cada boleta, figure de manera destacada la leyenda: “Tarifa subsidiada por el Estado Provincial”.

El EPRE justificó la continuidad del beneficio en el contexto del esquema nacional de segmentación y las bonificaciones vigentes para los usuarios residenciales de menores ingresos, según las normas de la Secretaría de Energía de la Nación.

Cuadro tarifario: principales valores

El anexo de la resolución contiene el detalle completo de los cargos fijos y variables por categoría, nivel de ingresos y consumo. Entre ellos se destacan:

Tarifas residenciales urbanas (T1-R)

* Cargo fijo: $2.467,09 mensuales para los niveles 1 y 3, y $2.319,06 para nivel 2 con subsidio provincial.

* Consumo por kWh:

* Nivel 1: entre $169,32 y $246,95 según bloques.

* Nivel 2 con subsidio: entre $94,11 y $174,69.

* Nivel 3: entre $113,74 y $246,95.

* Electrodependientes: entre $49,20 y $126,83.

Tarifas residenciales rurales

* Cargo fijo: $6.835,05 para niveles 1, 3 y electrodependientes; $6.424,94 para nivel 2 con subsidio.

* Consumo por kWh:

* Nivel 1: entre $199,92 y $298,82.

* Nivel 2 con subsidio: entre $122,43 y $298,82.

* Nivel 3: entre $143,96 y $298,82.

* Electrodependientes: entre $79,05 y $177,94.

Otras categorías y servicios

La resolución también fija tarifas para:

* Uso general (T1-G)

* Medianas demandas (T2)

* Grandes demandas (T3)

* Alumbrado público (T4)

* Cooperativas eléctricas (Peaje)

* Otros distribuidores provinciales

Además, incluye las tasas por conexión, reinstalación del servicio, verificación y emisión de duplicados, entre ellas:

* Conexión aérea básica: $61.641

* Rehabilitación del servicio para Tarifas 1 y 4: $19.467

* Aviso de suspensión: $1.984

Vigencia y advertencias

El EPRE aclaró que la vigencia del cuadro tarifario está condicionada a que no se modifiquen nuevamente los precios mayoristas de energía, potencia o transporte por parte de la Secretaría de Energía de la Nación. En caso de cambios, las distribuidoras podrán presentar valores revisados para evaluación del organismo.

