Davico firmó un convenio para abrir una sede de Editorial Entre Ríos en Gualeguaychú

Este lunes , el intendente Mauricio Davico encabezó la firma del convenio que permitirá la apertura de la sede Gualeguaychú de la Editorial de Entre Ríos.

Lo acompañaron el secretario de Gobierno y Modernización Manuel Olalde; el subsecretario de Cultura, Luis Castillo; el secretario de Cultura de la provincia de Entre Ríos, Julián Manuel Stoppello; y el director de la Editorial Entre Ríos, Matías Armandola.

En Casa de Fray Mocho

El acuerdo establece el trabajo conjunto para habilitar un espacio de venta y difusión del catálogo editorial dentro del Museo Casa de Fray Mocho, un espacio patrimonial de relevancia para la ciudad.

La nueva sede funcionará en un sector específico de la Casa de Fray Mocho, cedido por el Gobierno de Gualeguaychú de forma gratuita, quién garantizará el acceso al espacio, la seguridad y los servicios básicos necesarios para su funcionamiento.Por su parte, la Secretaría de Cultura y la Editorial de Entre Ríos serán responsables de instalar, equipar y gestionar el puesto. Esto incluye el mobiliario, la exhibición de libros, el manejo de stock y la designación del personal requerido. Además, ambas instituciones definirán en conjunto los días y horarios de atención al público.

El convenio estipula que el mobiliario y los materiales aportados por la Secretaría y la Editorial serán de su propiedad y deberán retirarse al finalizar la vigencia del acuerdo. La duración inicial es de dos años, con posibilidad de prórroga mediante acuerdo escrito entre las partes.

Durante la firma, Davico destacó que la apertura de la sede “amplía la oferta cultural local y fortalece la articulación con la provincia”. Stoppello valoró el acompañamiento municipal y afirmó que el nuevo espacio permitirá desarrollar presentaciones de libros, talleres, capacitaciones y propuestas educativas.

Este convenio permitirá que Gualeguaychú cuente con un punto permanente de acceso a libros entrerrianos, fortaleciendo la presencia de la Editorial Entre Ríos en el territorio y enriqueciendo el vínculo de la comunidad con su patrimonio literario.

Sobre la Editorial Entre Ríos

La Editorial de Entre Ríos es la única editorial pública provincial del país. Su misión es publicar y difundir obras científicas, culturales, educativas y artísticas de autores entrerrianos, ofreciendo publicaciones gratuitas para escritores y escritoras de toda la provincia.

Fundada en 1984 y ratificada en 1986 por ley, tiene su sede en una casa histórica de calle 25 de Junio 39, en Paraná. Además de su catálogo, impulsa acciones culturales, participa en ferias del libro y edita el tradicional Premio Fray Mocho, el máximo galardón literario de Entre Ríos.