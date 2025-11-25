Destacada actuación de “Pitu” Alfieri en la Fiesta del Asado en Viale

Alfieri dijo en RADIO MÁXIMA que está “muy orgulloso” del triunfo obtenido en una fiesta que muy especial para los asadores.

“Es una cocción que es muy difícil de lograr y lleva muchas horas, mucha paciencia y mucha dedicación”, expresó.

Se destinó para la cocción, una vaquillona de aproximadamente 270 kilos, a las brasas, desde las 2 de la madrugada, hasta las 12 del mediodía.

“Nuestra categoría era Pelo para arriba, a doble fuego. Cada técnica tiene su manera de llevarse a cabo. Es muy típica de la costa de Uruguay. Nos distinguimos con el primer puesto”, resaltó emocionado Alfieri.

El competidor agradeció la posibilidad de ser recibido en el encuentro y comentó que superó ampliamente sus expectativas. “Para mi es un broche de oro haber vuelto con un reconocimiento. Haber ido ya era un sueño cumplido para mi. Nunca me imaginé que traería un primer premio en este certamen”, destacó.

Sobre la modalidad del certamen, Alfieri comentó que el fuego se enciende el jueves y se apaga el lunes. “Es un fuego común para todos los equipos, dentro del predio", que después se divide a cada competidor. Se realiza un doble fuego, braza arriba y abajo, y la vaquillona va en medio. "Se va braseando cada quince o veinte minutos”, explicó.

La carne asada, resultante de la competencia, finalmente se vende en el evento, a personas de la región. “Todos ya saben que cuando sucede la fiesta van a comprar asado con cuero durante ese fin de semana”, expresó.