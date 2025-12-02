 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad RUTA NACIONAL 14

Vialidad Nacional multó a Caminos del Río Uruguay por baches en la ruta 14

Según el informe técnico, la empresa no reparó las deficiencias antes del 9 de abril de 2025, fecha en que se extinguió oficialmente su concesión del Corredor Vial 18.

2 Dic, 2025, 20:16 PM

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) aplicó una multa a la concesionaria Caminos del Río Uruguay S.A. por incumplir sus obligaciones de mantenimiento en la Ruta Nacional 14, donde se constataron 84 baches en la calzada descendente a lo largo de un tramo de 100 kilómetros.

 

La sanción quedó formalizada mediante la Resolución 1909/2025, publicada este 1° de diciembre, tras un proceso administrativo iniciado a partir del Acta de Constatación Nº 56/2025, que verificó el deterioro de la vía el 25 de marzo pasado.

 

Según el informe técnico, la empresa no reparó las deficiencias antes del 9 de abril de 2025, fecha en que se extinguió oficialmente su concesión del Corredor Vial 18. Además, la firma —que se encuentra en concurso preventivo desde 2023— no presentó descargo ante la intimación de Vialidad.

 

Los baches verificados “representan un peligro para la seguridad vial y afectan las condiciones de estética, seguridad y confort exigidas contractualmente”, señaló la DNV.

 

El monto de la multa

 

La penalidad fijada por el organismo equivale a 1.596.000 unidades de penalización (UP), calculadas de acuerdo con la tarifa vigente al momento de la sanción. La cifra podrá actualizarse según los cambios en el valor de la UP.

 

La multa se fundamenta en lo establecido en el Acta Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión aprobado por el Decreto 1019/1996, que prevé 4.000 unidades de penalización por cada bache y 1.000 unidades adicionales por día de demora en su reparación, publicó ElOnce.

RUTA NACIONAL 14

