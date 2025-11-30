Destituyen a tres policías condenados por reiteradas vejaciones a un trabajador

La decisión quedó oficializada en un decreto, luego de culminar el sumario administrativo.

El Gobierno de Entre Ríos dispuso la destitución de tres policías que habían sido condenados penalmente por las vejaciones cometidas contra el trabajador uruguayense Jorge López, en un caso ocurrido en 2015 en Concepción del Uruguay. La medida quedó formalizada en el Decreto Nº 3025, firmado el 31 de octubre por el ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, tras haberse concluido el sumario administrativo correspondiente.

El decreto establece la cesantía de Eloy Rafael Fernández, Comisario Principal; Francisco Celestino Borges, ex Oficial Principal; y Gabriel José Antonio Arias, ex Oficial Ayudante. Asimismo, ordena que la sanción quede asentada en los legajos personales de los tres funcionarios apartados de la fuerza.

Los tres uniformados ya habían sido condenados el 27 de febrero de 2019 por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay, luego de que se acreditara su participación en un operativo ilegal y violento contra López, quien había filmado con su teléfono celular un procedimiento policial en un baldío lindero a su vivienda.

Las condenas judiciales y el operativo ilegal

Durante el juicio se probó que López fue blanco de una serie de maniobras violentas luego de registrar la actuación policial. El operativo derivó en allanamientos ilegales, privación ilegítima de la libertad, vejaciones y lesiones graves.

Francisco Celestino Borges, quien encabezó el procedimiento, fue condenado a 5 años y 6 meses de prisión efectiva y 11 años de inhabilitación. Los delitos incluidos en la sentencia fueron allanamiento ilegal de morada, vejaciones, privación ilegítima de la libertad calificada, lesiones graves y falsedad ideológica.

Por su parte, Gabriel José Antonio Arias recibió 5 años de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación, por las mismas figuras penales, a lo que se sumó una falsa denuncia.

En tanto, Eloy Rafael Fernández, máxima autoridad presente durante el procedimiento, fue sentenciado a 2 años de prisión condicional y 4 años de inhabilitación por vejaciones cometidas mediante omisión. Según quedó acreditado, ordenó que la víctima fuera higienizada con una hidrolavadora de agua fría en pleno invierno, tras haber sido sometida a golpes, balas de goma y amenazas.

Un caso con prueba contundente

Los hechos ocurrieron el 25 de mayo de 2015, cuando López registró un procedimiento policial en un terreno vecino. Por esa acción, fue atacado con balas de goma, golpeado, reducido y luego sometido a tratos degradantes antes de ser encerrado y derivado al hospital para recibir atención médica por las lesiones sufridas.

En abril de 2023, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia dejó firmes las condenas, tras ratificar el fallo de la Cámara de Casación. La jueza Claudia Mizawak, en su voto, remarcó la “abrumadora prueba documental, fílmica y testimonial” que acreditó los hechos, y calificó de “poco serio” el intento de las defensas de justificar la actuación policial frente a la evidencia de violencia y falsedad de las denuncias.

Resolución definitiva

Con el sumario administrativo concluido y el decreto ya oficializado, los tres policías quedaron definitivamente excluidos de la fuerza provincial. La decisión cierra el proceso interno iniciado tras la sentencia penal y formaliza la separación de los agentes involucrados en uno de los casos de violencia institucional más resonantes de la última década en Concepción del Uruguay.

Fuente y foto: elonce.com

Temas JUDICIALES