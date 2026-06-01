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Sociedad FERIADOS

Junio trae dos feriados y un nuevo fin de semana largo

Tras los feriados de mayo, el sexto mes del año trae otras fechas que seguirán con la seguidilla de fines de semana largos. Conocé las fechas de cada uno.

1 Jun, 2026, 19:26 PM

Entre el sábado 13 y el lunes 15 de junio habrá un fin de semana largo, ya que el feriado del 17 de junio por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes se traslada al lunes 15, formando así, un descanso de tres días.

 

Además, esa misma semana habrá otro feriado, el día 20, producto del Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano. Pero se trata de un feriado inamovible y este año cae sábado por lo que no habrá un día de descanso adicional. El domingo 21, se celebra el Día del Padre.

 

Qué se conmemora el 17 de junio

 

El 17 de junio se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes, quien fue un militar y político que luchó en el Norte por la independencia de la Argentina.

 

El caudillo y líder popular oriundo de Salta cumplió un rol fundamental tanto en las guerras civiles como en la Guerra Gaucha para mantener al territorio argentino libre de invasiones realistas. Además, tuvo un papel fundamental en la lucha contra las ofensivas inglesas.

 

Fuente: elonce

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