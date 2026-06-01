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Sociedad SINIESTRO VIAL

Un colectivo chocó contra un camión de Gualeguaychú en ruta 9. Hay 14 heridos

El siniestro ocurrió en el km 74 mano a provincia. Por causas que se tratan de establecer, el colectivo habría embestido al camión de la empresa de transportes Mostto de Gualeguaychú.

1 Jun, 2026, 15:28 PM

Un siniestro vial se registró sobre la Ruta 9, mano hacia Provincia, cuando un colectivo que trasladaba pasajeros provenientes de la ciudad de Concordia colisionó contra un camión.

 

A raíz del impacto, se desplegó un importante operativo en el lugar con la intervención de personal de Policía, Bomberos Voluntarios de Campana, Defensa Civil, Corredores Viales y SAME.

 

Según se informó, los heridos presentaron lesiones leves y fueron trasladados al Hospital San José para su evaluación y atención médica correspondiente. Las autoridades trabajan en el ordenamiento de la zona y asistencia a los involucrados

 

Fuente e imágenes 360Noticias

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