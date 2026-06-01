Un colectivo chocó contra un camión de Gualeguaychú en ruta 9. Hay 14 heridos

Un siniestro vial se registró sobre la Ruta 9, mano hacia Provincia, cuando un colectivo que trasladaba pasajeros provenientes de la ciudad de Concordia colisionó contra un camión.

A raíz del impacto, se desplegó un importante operativo en el lugar con la intervención de personal de Policía, Bomberos Voluntarios de Campana, Defensa Civil, Corredores Viales y SAME.

Según se informó, los heridos presentaron lesiones leves y fueron trasladados al Hospital San José para su evaluación y atención médica correspondiente. Las autoridades trabajan en el ordenamiento de la zona y asistencia a los involucrados

Fuente e imágenes 360Noticias

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