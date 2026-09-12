Avanzan las inspecciones preventivas en palmeras nativas para evitar la propagación del picudo rojo

Equipos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y guardaparques realizan rastrillajes fluviales y georreferenciación para proteger la vegetación nativa.

El operativo de vigilancia fitosanitaria avanza en el marco de las acciones de respuesta rápida iniciadas tras la confirmación de la presencia de picudo rojo en la zona rural contigua de Colonia Elía. El procedimiento preventivo busca evaluar el estado sanitario de las palmeras nativas, evitar el asentamiento del insecto y resguardar la vegetación autóctona mediante rastrillajes fluviales, tareas de georreferenciación y el uso de tecnología de drones. La labor interdisciplinaria está bajo la coordinación técnica de la especialista del Senasa, Natalí Schmidt, y la gestión operativa del intendente de la reserva, Alberto Zapata.

Al brindar detalles del despliegue en el territorio, el intendente del parque provincial remarcó la necesidad de actuar con celeridad ante el hallazgo de la plaga. "Completamos una primera jornada de rastrillaje muy intensa en puntos estratégicos del parque y los controles van a continuar para delimitar con la mayor precisión posible la presencia de la plaga. El picudo rojo representa una severa amenaza para nuestros ecosistemas nativos y la biodiversidad de la región, por lo cual la detección temprana y este tipo de operativos preventivos resultan indispensables para evitar su propagación", manifestó Zapata.

Frente a este escenario sanitario, el Ministerio de Desarrollo Económico recordó a la población, a los productores y a las instituciones de la zona la importancia de mantener una vigilancia constante sobre los ejemplares de palmeras del área. En caso de advertir sintomatología sospechosa, las autoridades solicitaron notificar de forma inmediata a la oficina local del Senasa o realizar la denuncia correspondiente a través de las vías oficiales del organismo.

Secretaría de Comunicación y Prensa del Gobierno de Entre Ríos

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