El Gobierno denunció penalmente a ATE por “graves incidentes” en Recursos Humanos

El Gobierno provincial informó que, a través de la Dirección General de Recursos Humanos, radicó formalmente una denuncia penal ante la Unidad Fiscal de Paraná contra integrantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Seccional Entre Ríos, por los hechos de violencia e intimidación ocurridos este martes en la sede del organismo, ubicada en calle Corrientes 399 de Paraná.

Según consta en la denuncia presentada por la Directora General de Recursos Humanos, Luciana Magali Kapp, alrededor de las 10:30 horas un grupo de aproximadamente cien personas identificadas con la pechera de ATE —entre ellas dirigentes de la seccional provincial y del Consejo Directivo Nacional— se presentó en el edificio, forzando el ingreso y generando un forcejeo con personal de Mesa de Entradas.

El grupo se desplazó luego por las oficinas, profiriendo expresiones intimidatorias y amenazas hacia los trabajadores, exigiendo la agilización de trámites gremiales. Hubo empujones y forcejeos hacia varias empleadas, golpes reiterados a las puertas y daños en mobiliario. Un empleado debió permanecer encerrado en una oficina y llamó al 911, sin que se hiciera presente la policía.

La denuncia también menciona un episodio anterior, del 19 de mayo de 2026, con amenazas de similar gravedad contra la funcionaria.

El Gobierno pondrá a disposición de la Justicia los registros fílmicos y el testimonio de más de una decena de testigos, y solicitó medidas de seguridad para el personal. (APFDigital)